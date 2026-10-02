Tres mujeres heridas por contusiones en un accidente de tráfico en la CV-91 en Almoradí

Archivo - Hospital de la Vega Baja, en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

ALICANTE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres mujeres, de 43, 54 y 78 años, han resultado heridas por contusiones tras un accidente de tráfico en la CV-91, dirección Almoradí-Orihuela, en Alicante.

El suceso se ha notificado sobre las 15.30 horas de este viernes. Hasta el lugar, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias ha movilizado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB).

El equipo médico de la ambulancia SVB ha atendido a las tres mujeres heridas, dos de ellas han sido trasladadas al Hospital Vega Baja, según fuentes del CICU.

Por otra parte, en otro accidente de tráfico registrado en la A-7, en concreto en la salida de Cox-Granja, se ha movilizado una unidad del SAMU que ha atendido a dos pacientes que han pedido el alta voluntaria en el mismo lugar del accidente.