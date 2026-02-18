Tres obreros resultan heridos en el derrumbe parcial de un edificio en El Saler

Bomberos en el lugar del accidente en el Camino Viejo del Saler - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres obreros han resultado heridos este miércoles en el derrumbe parcial del edificio en el que trabajaban en la pedanía de El Saler (Valencia). Los operarios quedaron atrapados en una terraza tras el desplome del antepecho que se les vino encima, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los hechos han sucedido sobre las 13.30 horas en un edificio en obras en el Camino Viejo de El Saler. Hasta el lugar se han desplazado bomberos del cuerpo municipal de València que han rescatado a los trabajadores, adoptando todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la estabilidad estructural y evitar un posible colapso durante la intervención.

Hasta el lugar se han desplazado también dos unidades del SAMU y una unidad Soporte Vital Básico, que han atendido a los tres trabajadores, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Se trata de un hombre de 47 años que presenta fractura de tibia y peroné y que ha sido trasladado al Hospital General; otro de 51 evacuado al Clínico por fractura de tobillo y un joven de 25 años que ha sido remitido a La Fe por politraumatismo.