Tres personas resultan heridas en un accidente entre dos turismos en Novetlé

Imagen del accidente - CONSORCIO DE BOMBEROS

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas este martes en un accidente registrado pasadas las 10.00 horas entre dos turismos en el entorno de la calle Enric Valor de la localidad valenciana de Novetlé, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos y del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Hasta el lugar de los hechos el CICU ha movilizado una unidad de SAMU y dos Soporte Vital Básico. Los servicios médicos han asistido a tres personas heridas y todas ellas han sido trasladadas al Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.

Los heridos son una mujer de 34 años que presentaba politraumatismo; un hombre de 80, con contusión torácica y una mujer de 78 que sufría contusión torácica y una contusión en la rodilla, según el CICU.

Por parte de los bomberos han actuado tres dotaciones de Xàtiva y Ontinyent, con sargento de Alzira, que han rescatado a un hombre y una mujer de uno de los dos vehículos implicados y los han trasladado a los medios sanitarios.