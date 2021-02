'Trigo sucio' hace reír en el Olympia con los abusos de poder en el cine: "La comedia es el mejor digestivo"

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Olympia sube a escena la comedia 'Trigo sucio' para demostrar que también se puede reír con un tema candente como los abusos de poder en el mundo del cine, tras la oleada de denuncias de actrices de Hollywood que iniciaron el movimiento 'Me Too' hace unos años.

"Sí, se puede hacer comedia sobre todo: la risa es el mejor aderezo, el mejor digestivo para las cosas duras", ha proclamado el protagonista, Nacho Novo, en la presentación junto al resto del reparto: Eva Isanta, Candela Serrat y Fernando Ramallo.

Esta pieza, estrenada en Canarias en noviembre de 2019 "cuando todos éramos felices", se topó con el virus y ha venido sufriendo una serie de "coitus interruptus", han lamentado los actores entre risas. Ahora logra por fin estar diez días en cartel en València y completar la programación prevista hasta finales de febrero.

'Trigo sucio' narra la historia del jefe de un estudio que dedica su tiempo a seducir a artistas guapas, comprar a la prensa y hacer una "bazofia" de películas, hasta que una joven aspirante a estrella se resiste a poner precio a su carrera y precipitará la caída del magnate. Es una obra de David Mamet, dirigida por Juan Carlos Rubio y versionada por Bernabé Rico.

"Todo es divertido hasta que alguien se convierte en víctima real, el público deja de reír y se identifica con ella", ha relatado Isanta, con lo que "se rasga el aire con un cuchillo y la risa siempre es un medio para salir de ahí". Ella encarna a la secretaria cómplice del "depravado", mientras la joven Serrat se estrena en València metiéndose la piel de una actriz que "se debate hasta qué líneas está dispuesta a traspasar".

DE JOHN MALKOVICH A UNA VERSIÓN CON "MÁS CARNAZA"

La comedia supera así con éxito el reto de tener a un protagonista gracioso que acaba descubriendo su peor cara. "Hay gente que al salir del teatro me ha dicho 'me he odiado a mí mismo porque me has caído genial'", ha recordado Novo, que da vida a una versión "más latina" que la original protagonizada nada menos que por John Malkovich en su estreno mundial en Londres.

Es un tipo "simpaticote, con mucho don de gentes" que en la adaptación española tiene "más carnaza" y se vuelve más violento que en la aséptica pieza británica. "No me da miedo quedar como un zafio, nadie piensa de si mismo que es un hijo de puta", ha aseverado el protagonista, que ha reconocido más tarde que ha "sufrido y tragado" el abuso de poder durante su carrera.

Ahora ha reconocido que "las cosas cambian" pero muy despacio. "La actitud social hacia la mujer no es la misma, en absoluto, aún queda mucho camino por recorrer", ha enfatizado, garantizando que "todos" en el mundo del arte cambian para que la sociedad avance.

Todas las características del protagonista recuerdan inevitablemente al productor Harvey Weinstein, que cumple 23 años de cárcel por violación y agresión sexual. "El 'Mee Too' fue absolutamente necesario: las actrices han tirado de la manta porque tenían el altavoz delante y la difusión internacional; bendita valentía", ha constatado Isanta, remarcando que esto "no lo podría hacer una inmigrante que está dando de comer a su bebé".

"HACER TEATRO HOY ES UNA PROEZA"

Esta actriz se ha mostrado "encantada de volver" a València, ciudad donde actuó por primera vez con 15 años, y ha agradecido la "valentía de los Fayos", los responsables del Olympia, por seguir programando, además de confiar en que la respuesta del "exigente" público valenciano sea positiva a pesar de la situación.

"Hoy en día, hacer teatro y cualquier actividad en vivo es una proeza", ha reivindicado, mientras el protagonista ha lamentado que lo más triste es no poder sentarse en una terraza al salir de una función.

'Trigo sucio' se representa hasta el día 28 con funciones los jueves y viernes a las 19 horas y sábados y domingos a las cinco y siete y media de la tarde.