Trini Amorós será la candidata del PSPV a la Alcaldía de Alicante en 2027

Trini Amorós - PSPV-PSOE

ALICANTE, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha designado a la actual portavoz adjunta socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Trini Amorós, como candidata del partido a la Alcaldía de la capital alicantina en las elecciones municipales de mayo de 2027. El anuncio llega después de que el pasado viernes Ana Barceló desvelara su decisión de no concurrir a los próximos comicios.

La decisión llega tras "un acuerdo alcanzado entre todas las estructuras socialistas implicadas" y la ha acordado la Comisión de Listas reunida este martes, donde se ha aprobado la "excepcionalidad" solicitada para la agrupación de Alicante, por lo que no se celebrarán primarias, ha detallado la formación en un comunicado.

Fuentes socialistas han destacado que "la decisión cuenta con el respaldo de las estructuras orgánicas del partido", que, "en coordinación con la dirección federal del PSOE en Ferraz", han coincidido en que Amorós "es la mejor candidata para liderar el proyecto socialista y recuperar la Alcaldía de Alicante", que actualmente ostenta Luis Barcala, quien también repetirá como candidato del PP a primer edil.

También han señalado que "su figura representa una apuesta por una candidatura con capacidad de unir al socialismo alicantino, sumar a una mayoría progresista y ofrecer una alternativa sólida al actual gobierno de la ciudad".

"UNA CANDIDATURA ELEGIDA POR CONSENSO"

Del mismo modo, han subrayado que "la elección de Trini Amorós supone el inicio de una nueva etapa para el socialismo alicantino", con "un proyecto compartido por todas las estructuras del partido y una candidatura elegida por consenso para ganar Alicante y volver a gobernar la ciudad".

Finalmente, han apuntado que, con esta designación, "el PSOE da un paso decisivo para recuperar una ciudad estratégica para la Comunitat Valenciana". "Alicante necesita un proyecto de futuro, una ciudad que vuelva a avanzar y un gobierno municipal que ponga a las personas en el centro de sus prioridades", ha concluido la formación.

Amorós (Alicante, 1971) es edil del PSPV en el consistorio alicantino. Fue alcaldesa de El Castell de Guadalest tras las municipales de 2007. Según consta en la página web del Ayuntamiento de Alicante, también fue diputada autonómica en Les Corts Valencianes, directora de gabinete de la Subdelegación del Gobierno de Alicante, asesora en el grupo socialista de la Diputación alicantina y administrativa del Síndic de Greuges.

Del mismo modo, la nueva alcaldable de la capital alicantina fue directora del gabinete de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública cuando Barceló fue consellera. Fuera del ámbito político, Amorós fue Bellesa del Foc en 1991.