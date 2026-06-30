La Trobada de Premis Avetid 2026 premia a la AVL por su contribución a la normalización del valenciano

Encuentro Premis AVETID - VICENTE A.JIMÉNEZ

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Trobada de Premis Avetid 2026, cita que tendrá lugar el 6 de julio, a partir de las 20:30 horas, en el Ateneo Restaurant de València, reunirá a profesionales, empresas, salas y compañías del sector escénico para "dignificar y poner en valor la aportación y trayectoria de instituciones, proyectos y entidades esenciales para las artes escénicas valencianas".

Tras el "éxito del nuevo formato de estos galardones, más íntimos y participativos", la Associació Valenciana d'Empreses d'Arts Escèniques (Avetid) contará con el equipo de Contrahecho Producciones como conductores del acto y Grupo Luna en el diseño de la imagen.

"La Trobada forma parte de nuestra misión como coordinadores y defensores del sector escénico profesional y tenemos muchas ganas de vivir este momento lleno de sorpresas y emociones", ha señalado en un comunicado la presidenta del colectivo, Mª Ángeles Fayos.

El encuentro dará visibilidad y reconocimiento a siete empresas, entidades y profesionales vinculados al teatro, la danza, el circo o las artes de calle. El comité ha decidido otorgar el Premi Entitat a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) por su contribución a la difusión, protección y normalización del valenciano, objetivo común del sector escénico valenciano.

Los premios más emotivos recaerán en la gestora cultural Alicia Garijo, Premi Estimada 2026, por contribuir al fortalecimiento y crecimiento de las artes escénicas en toda la Comunitat Valenciana como funcionaria de carrera, delegada territorial del Institut Valencià de Cultura (IVC) o directora del Teatre Arniches de Alicante.

DINAMIZACIÓN CULTURAL LOCAL

El Premi Estimat será para José María García, una figura también esencial en la dinamización cultural local desde la Casa de Cultura de Puçol (València), entre otros proyectos.

A estos se suman los Premis Avetid d'Or, que reconocen el recorrido y talento de más de 25 años de historia de salas, compañías y empresas de Castellón, València y Alicante. Este 2026 son para Teatro Círculo, centro de creación, producción, exhibición y laboratorio de residencias; la compañía Carme Teatre, con 34 producciones y diversos galardones que reconocen su calidad; y para Proyecto Inestable, que trabaja en la difusión, reflexión e investigación teatral a través de varias iniciativas.

Finalmente, Iguana Teatre, productora y distribuidora de espectáculos balear que ha conseguido acercar creaciones propias y clásicos renovados a miles de espectadores y espectadoras de todas las edades, recibirá una Mención especial.