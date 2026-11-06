Trovam lleva nuevas creaciones de Sandra Monfort, Anna Ferrer y Noelia Llorens al Teatre Principal de Castelló

Noelia Llorens ‘Titana’ - TROVAM

CASTELLÓ 6 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La decimocuarta edición de la Fira Valenciana de la Música Trovam y el Teatre Principal de Castelló acogerán las nuevas creaciones de tres artistas que investigan en torno a la cultura popular. Así, Sandra Monfort mostrará el espectáculo 'Terra de Guapes' el 13 de noviembre. Un día después, Anna Ferrer pondrá sobre las tablas el proyecto 'Pa', mientras que la cantaora Noelia Llorens 'Titana' presentará su última obra, Llum. Las entradas ya están a la venta a través de la página web de la Fira.

De esta manera, el Trovam mantiene su objetivo de ser escaparate de las ricas expresiones de la escena musical valenciana. En este caso, con propuestas arraigadas en la tradición, pero que exploran nuevos caminos para la expresión artística. Asimismo, destaca la importancia estratégica de eventos como las ferias musicales y su papel como catalizadoras y herramientas de difusión del talento de nuestros intérpretes. Al mismo tiempo, son citas culturales que permiten que el público local conozca creaciones concebidas en otros puntos del país.

Sandra Monfort llevará a Castelló el espectáculo 'Terra de Guapes', un retrato del folclore y la tradición musical valenciana. La artista de Pedreguer traza un recorrido simbólico por las melodías autóctonas: malagueñas, cants de batre, la danza de La Moma, la muixeranga de Algemesí, el baile del velatorio, el Misteri d'Elx, toques de dulzaina y tabal, fandangos y albaes.

De esta manera, la vocalista traslada al escenario el afán investigador que ha desarrollado desde el momento en que descubrió la Fonoteca de Materiales de la Generalitat Valenciana cuando estudiaba en la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). El proyecto cuenta con la colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC) y se estrenó en el Teatro Principal de València el 16 de mayo con las localidades agotadas. Asimismo, 'Terra de Guapes' protagonizó el pasado mes de octubre la sesión inaugural de la Fira Mediterrània de Manresa, entidad colaboradora del Trovam.

Precisamente, la mencionada feria catalana fue el germen de 'Pa', el espectáculo que la menorquina Anna Ferrer representará en el Teatre Principal de Castelló el 14 de noviembre. El proyecto nace en 'L'Obrador d'arrel', programa de impulso y apoyo a los artistas que exploran nuevos caminos a partir de la cultura tradicional que desarrollan la Generalitat de Catalunya y la Fira Mediterrània de Manresa, donde se estrenó el año pasado.

'Pa' es una propuesta musical y performativa que surge de una reflexión personal después de que la cantante decidiera dedicarse a la música y abandonar la tradición familiar de panaderos. Este concierto podrá verse en el Trovam gracias a la colaboración del IVC.

Finalmente, Noelia Llorens 'Titana' destaca por su profundo trabajo sobre los estilos tradicionales valencianos, que aborda con una voz personal, expresiva y arraigada. Ella explora la fuerza emocional del canto, la memoria colectiva y la conexión entre territorio, comunidad y cultura popular. En su segundo álbum, Llum, revisa algunos de los grandes temas del repertorio tradicional valenciano y recupera piezas desconocidas recopiladas por ella misma y la dulzainera Susana Díaz.

Asimismo, incorpora canciones nunca grabadas hasta ahora, adaptaciones y nuevas composiciones que dialogan con la tradición desde una mirada actual. Además, algunas piezas son reinterpretadas desde una óptica femenina y feminista y recuperan historias y relatos que a menudo han quedado invisibilizados.

PROGRAMACIÓN ECLÉCTICA

El cartel de la próxima edición del Trovam recoge buena parte de las novedades de la escena musical autóctona. Son los casos de Pep Gimeno 'Botifarra', quien estrenará el espectáculo 'El Poble Mana' en la jornada inaugural de la Fira; la formación castellonense de indie-rock Perfecto Miserable; y Romàntic Dimoni, reencarnación de Carles Caselles tras liquidar Smoking Souls.

El público también podrá disfrutar con el pop de AnimalPersona, Brilla Carmen y Sanspok, y el rock de Bernal, Desert Vipers, La 126, Momo, Nadia Sheikh, Palo Domado y Stereozone. Los encargados de los ritmos más festivos serán Arre-A.K., La Xica y Quinto, mientras que la experimentación y las sonoridades electrónicas irán firmadas por el dúo formado por Abraxas & Hugo Mas y Saurí.

También mostrarán nuevas composiciones los cantautores Feliu Ventura, Maria Faubel, Nacho Casado y Tomàs de los Santos. Asimismo, resonará la voz de la cantante de jazz Sara Dowling, mientras que Ramonets ofrecerá un concierto para el público familiar.

El evento también acogerá algunas de las bandas españolas más destacadas del momento como Depresión Sonora, Repion, Rebrote, Cervatana, La Perra Blanco, Toundra y Brighton 64. Estos siete conciertos serán de pago y las entradas pueden adquirirse a través de la página oficial del Trovam.

Como es habitual desde hace años, el cartel se enriquece con propuestas llegadas de otros puntos del Estado: País Vasco (Hofe y Marte Lasarte); Navarra (Kiliki y Rüdiger); Cataluña (Les Testarudes, OKDW y Paco Pecado); Castilla y León (Dulzaro); Madrid (Anaut y VVV [Trippin'you]); y las Islas Baleares (Negre). Finalmente, se debe mencionar la presencia de la compositora, cantante y batería chilena Cancamusa, que aterrizará en Castellón para ofrecer el pop de su último álbum, Dopamina.