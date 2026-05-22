El TSJCV confirma una condena de 4 años de prisión para un hombre que intentó matar a otro en Nules (Castellón)

Archivo - El TSJCV confirma una sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón - GVA - Archivo

CASTELLÓ 22 May. (EUROPA PRESS) - -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado una condena de 4 años de prisión para un hombre acusado de intentar matar a otro en Nules (Castellón).

De esta forma, el TSJCV desestima un recurso de apelación contra una sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón, que condenó al acusado por un delito de homicidio en grado de tentativa y le obliga a indemnizar a la víctima con 26.000 euros por las lesiones ocasionadas y con 10.000 euros por daño moral.

La sentencia establecía como hechos probados que el acusado acordó con la víctima que esta le traspasara un negocio, por el que pagó 17.900 euros. Sin embargo, a los pocos días, quiso deshacer el traspaso diciendo que la víctima le había engañado, que no tenía clientela el negocio, y le exigió hasta en cuatro ocasiones, incluso con intervención e intermediarios, la devolución del dinero.

El día 3 de febrero de 2024 el acusado acudió al establecimiento de telefonía propiedad de la víctima, ubicado en Nules (Castellón) y empezó a reclamarle el dinero diciéndole que le mataría, que llevaba una pistola y le iba a pegar un tiro. Entonces, el acusado sacó de una bolsa que portaba un cuchillo largo y un hacha, empuñó ambas armas, cada una en una mano, hacia el otro hombre y, con ánimo de acabar con su vida, le golpeo con el hacha en la pierna izquierda y, seguidamente, en el brazo izquierdo, sin causar lesión y sin que la víctima pudiera reaccionar.

Acto seguido el procesado dirigió el hacha hacia la cabeza de la víctima, a la vez que le decía "te voy a matar", aunque no logró su propósito, al levantarse el otro hombre alzando la mano para protegerse y esquivar el golpe, aunque le alcanzó y le golpeó en su mano izquierda.

La víctima se dirigió hacia la puerta con la intención de huir, aunque fue alcanzada por el procesado, que le dio un golpe en la espalda con una de las armas. La víctima salió huyendo del local y, como consecuencia de estos hechos, sufrió varias lesiones y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de urgencias de las heridas que presentaba en la mano izquierda.

El informe médico forense de fecha 7 de febrero concluyó que las lesiones sufridas son compatibles con un mecanismo de producción de tipo inciso-contuso (contundente), que las lesiones a nivel de la mano izquierda son de defensa y, dada la contundencia del arma y violencia en las agresiones, en el caso de no haberse protegido con la mano izquierda y el hacha hubiera llegado a la cabeza, hubiera alcanzado un centro vital.