El TSJCV requiere al Consell el expediente sobre la denegación a Compromís de las llamadas de Mazón y grabaciones el 29O

La coalición tiene presentados dos recursos contenciosos de amparo de derechos fundamentales contra la denegación de documentación

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha requerido a la Generalitat que remita los expedientes administrativos sobre la denegación a Compromís de las llamadas que realizó el 'president', Carlos Mazón, el día de la dana y el acceso a las grabaciones de las cámaras del Centro de Coordinación de Emergencias, en el marco de dos recursos que tiene interpuestos la coalición de amparo de derechos fundamentales contra el rechazo a facilitar documentación por parte del Gobierno valenciano.

Así consta en dos diligencias de ordenación dictadas por la Letrada de la Administración de Justicia en relación a sendos recursos presentados al amparo de derechos fundamentales por el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, contra la decisión de la Generalitat de denegarle diversa documentación, entre la que figura un registro de llamadas entrantes y salientes del 'president' de la Generalitat y de otros consellers.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, estas diligencias de ordenación son resoluciones de trámite y se han dictado conforme a lo que establece la Ley de Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. En ellas se tiene por presentados los recursos y comparecidos al recurrente y a su representación legal, así como se requiere a la Generalitat para que facilite a la sala copia del expediente administrativo.

En este expediente incluye la petición de la coalición y la respuesta de la Generalitat con la denegación. Las resoluciones de la letrada de la administración de justicia no entran en el fondo del asunto, que deberá ser objeto, en su caso, de una futura sentencia en la que se entienda si se considera vulnerado o no el derecho a obtener información del parlamentario, y no implican requerimiento alguno a la Generalitat para que facilite, bien al propio tribunal bien directamente al diputado recurrente, la documentación que reclama a la administración autonómica.

Compromís recurrió a la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV después de que la Generalitat no le facilitara el listado de llamadas de Mazón del 29 de octubre y una copia de las grabaciones de las cámaras del 112 durante ese día. En concreto, la respuesta de Presidencia a esta petición fue que no se facilita porque "la solicitud de documentación no hace referencia a datos, informes o documentos administrativos".

En ambas diligencias de ordenación, contra las que cabe recurso de reposición, la letrada de la administración de justicia requiere al Consell que remita el expediente administrativo correspondiente "en el plazo máximo de cinco días, a contar desde la recepción del requerimiento" y señala que, de no ser así, continuará el curso del proceso. También podrá pedir la inadmisión del recurso.

En rueda de prensa en Les Corts, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha defendido este martes la necesidad de "saber si Mazón dijo la verdad en el Ritz" cuando leyó en un desayuno informativo en Madrid el listado de llamadas que realizó el 29O, además de tener acceso a las grabaciones del 112. En este encuentro, Mazón aseguró que realizó o recibió 16 llamadas la tarde de la dana entre las 17.00 y las 20.00 horas, cinco de ellas con la exconsellera Salomé Pradas.

CUSTODIA DE LAS IMÁGENES

Por su parte, el socialista José Muñoz se ha quejado de que el PP ha "vetado" a su grupo dos preguntas que iban a realizar en el pleno de Les Corts de la próxima semana, relativas a "quién tiene a su cargo la custodia de las imágenes de las cámaras de emergencias" y a "si se han borrado" estas grabaciones.

"Una vez más, el PP quiere esconder la verdad, pero está saliendo a la luz y cada vez hace más insoportable la permanencia de Carlos Mazón", ha reiterado, y ha denunciado que "la labor de oposición cada vez es más complicada" porque "el PP utiliza prácticas casi dictatoriales para mantenerse en el poder".

Y ha lamentado que "tenemos un 'president que siempre tiene prisa, baja rápido de los coches y tiene que entrar por la puerta de atrás para evitar a los medios de comunicación".