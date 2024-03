Turís ensordece València con "fuego convertido en arte" durante una 'mascletà' que culmina con doble final

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pirotecnia Turís ha ensordecido este miércoles el centro de la ciudad de València con "fuego convertido en arte" durante la decimotercera 'mascletà' de las Fallas 2024, un disparo intenso que ha culminado con un doble final.

El espectáculo, de corte clásico pero con un montaje que ha ofrecido momentos diferentes a los de una 'mascletà' de ese tipo, ha comenzado con traca valenciana y ha ido aumentado su fuerza y ritmo conforme iba transcurriendo para llegar a una parte central potente y una conclusión apoteósica que ha atrapado al público.

"Una 'mascletà' es así. Tiene que empezar de menos a más", ha asegurado el responsable de la pirotecnia, Vicente Cervera, tras el disparo y en declaraciones a los medios de comunicación. "Ahí está la gracia", ha agregado en referencia al ritmo que ha ido cogiendo el disparo a medida que avanzaba.

Asimismo, ha mostrado su satisfacción por el resultado del espectáculo, dado que "ha salido muy bien", como estaba previsto y programado. Este profesional ha añadido que a pesar de ser día 13 --de marzo-- todo ha transcurrido sin problema: "No soy superticioso. Eso no me importa".

"Ha sido el fuego convertido en arte. Exactamente así ha sido", ha manifestado Cervera, que ha apuntado que ese es el objetivo de "todísimo" lo que hace su empresa. De ese modo lo indica el lema que portaba en la parte trasera de su camiseta: "Pirotecnia Turis. El fuego convertido en arte".

El pirotécnico ha destacado también la importancia que tiene ofrecer una 'mascletà' en la plaza del Ayuntamiento de València durante las Fallas y ha afirmado que es la más especial que se prepara teniendo en cuenta "la repercusión que tiene" y "la responsabilidad que supone".

La empresa valenciana Pirotecnia Turís, que dispara en la plaza del Ayuntamiento de València dentro del calendario oficial de Fallas desde hace más de 20 años, ha utilizado esta jornada 127 kilogramos de pólvora.

Vicente Cervera ha detallado que "ha habido como dos finales, un bombardeo aéreo y como una pantalla, como un segundo final antes del golpe" con el que ha terminado la 'mascletà'. "En el final, los últimos tramos, iban con mucho ritmo. El terremoto ha ido muy rápido", ha añadido.

Tras ello, ha señalado que "todos los años" se busca algo diferente "para ir cambiando" con la intención de mantener atento al público y atraerlo. El pirotécnico, que tras el disparo ha subido al balcón del Ayuntamiento entre aplausos para recibir la ovación de los asistentes, ha aseverado que ha sentido el cariño y el respaldo de todos ellos.

Entre los invitados que este miércoles han acudido al balcón del consistorio valenciano para presenciar la decimotercera 'mascletà' de las Fallas 2024 había unos 70 alcaldes y alcaldesas de las diferentes poblaciones de la Comunitat Valenciana que celebran Fallas. Antes del disparo, la primera edil de València, María José Catalá, ha recibido a estos representantes municipales en el Salón de Cristal del consistorio.

Además, han estado acompañados por el presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Gavarda (Valencia), Vicente Mompó. El responsable provincial ha afirmado que esta ha sido una 'mascletà' "bestial" que ha puesto a prueba los oídos. "Muy contento de haber podido estar aquí disfrutando de esta 'mascletà'", ha expuesto.

Asimismo, en el balcón han estado el presidente de la CEV, Salvador Navarro, y los presidentes de las Cámaras de Comercio de Valencia, Castellón, Alicante, Alcoy y Orihuela.

Igualmente, entre los asistentes al balcón se encontraba la senadora por Valencia Estela Darocas y representantes de la Real Federación Española de Automovilismo, encabezados por su presidente, Manuel Aviño.

ATENCIONES DE CRUZ ROJA

En la 'mascletà' de este miércoles han sido atendidas por efectivos de Cruz Roja 22 personas, la mayoría de ellas por lipotimias.

En concreto, los medios de esta entidad han asistido a diez mujeres y a cuatro hombres por lipotimias; a una mujer por crisis de ansiedad; a un hombre y a una mujer por quemaduras; a una mujer por heridas sin especificar; a un hombre y una mujer por traumatismos y a dos hombres por intoxicaciones.

Cruz Roja ha movilizado para el disparo de esta jornada dos ambulancias de tipo C, tres de tipo B, tres vehículos de transporte, y uno de coordinación. Asimismo, ha contado con tres postas sanitarias. En total, han trabajado 66 miembros de este entidad: nueve técnicos en emergencias sanitarias (TES), tres enfermeros, tres médico, 48 socorristas y tres coordinadores.