Turisme apoya la campaña 'Cocina de Mercado' para promocionar la gastronomía de proximidad

Acto de presentación de ‘Cocina de Mercado CV’ - GVA

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana ha participado en el acto de presentación de 'Cocina de Mercado CV', una iniciativa de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo (Conhostur) que busca reconocer y dar visibilidad a los bares y restaurantes que compran habitualmente en los mercados municipales e incorporan productos locales y de temporada a su oferta gastronómica.

La campaña centra el reconocimiento en el compromiso de los bares y restaurantes con el producto de proximidad. De este modo, 'Cocina de Mercado CV' dará visibilidad a la compra habitual en los mercados municipales como parte de la propuesta gastronómica de los locales adheridos, según ha informado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

El director general de Turismo, Israel Martínez Fernández, ha asistido al acto de presentación, celebrado en el Mercado de Castilla de València, donde ha destacado que uno de los objetivos de esta iniciativa es "reforzar la competitividad del sector y la promoción de la Comunitat Valenciana como destino gastronómico, de la mano de L'Exquisit Mediterrani".

"Este distintivo ofrece al cliente una referencia clara para identificar estos locales y refuerza el papel de los mercados como origen de una buena cocina", ha apuntado.

Por su parte, el presidente de Conhostur, Manuel Espinar, ha señalado que "queremos reconocer ese compromiso con el comercio de proximidad, con el producto fresco y de temporada y, en definitiva, con una forma de entender la gastronomía vinculada al territorio".

"Hoy damos el pistoletazo de salida a un proyecto de ámbito autonómico que queremos que se convierta en un reconocimiento al compromiso de nuestra hostelería con los mercados municipales, con nuestros productores y con la gastronomía de proximidad", ha agregado.

En la presentación han intervenido el concejal de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de València, Santiago Ballester; y la concejala de Comercio, Consumo, Hostelería y Mercados del Ayuntamiento de Alicante, Lidia López.

La iniciativa arranca con un primer grupo de bares y restaurantes de Valencia y Alicante que tienen a los mercados municipales como proveedores habituales y comparten una apuesta por el producto fresco, local y de temporada y el trato directo con sus comerciantes. La red seguirá creciendo con la incorporación de nuevos establecimientos de toda la Comunitat Valenciana.