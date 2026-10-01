Turisme destaca la aportación del ocio, la música y los festivales al posicionamiento turístico de la Comunitat

Gala Aniversario y IV Premios Turismo Fotur 2026 - GVA

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha participado en la Gala Aniversario y cuarta edición de los Premios Turismo Fotur 2026, organizada por la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Festivales, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunitat Valenciana (Fotur) y celebrada en el Palau de les Arts Reina Sofía de València, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Durante su intervención, Camarero ha señalado que el turismo y el ocio están estrechamente vinculados a los momentos que se comparten y ha agradecido a Fotur, a su equipo y a las asociaciones y empresas que integran la federación su capacidad de representación, diálogo y trabajo a lo largo de estos años.

El secretario autonómico ha recordado que el turismo valenciano representa en torno al 19 por ciento del producto interior bruto y más de 380.000 empleos, y ha remarcado que este sector "no se entendería sin el ocio, la gastronomía, la música, los festivales, los espectáculos y las actividades recreativas".

En este sentido, ha subrayado que "estas actividades no solo generan economía y empleo, sino que también expresan la historia, la cultura, la gastronomía, las fiestas y la manera valenciana de encontrarse, compartir y disfrutar". Una identidad que, como ha señalado, se proyecta bajo el concepto 'Actitud Mediterránea'.

José Manuel Camarero se ha referido también a los retos que afrontan las empresas ante el incremento de los costes, los cambios en los hábitos de consumo y la evolución de la demanda, y ha asegurado que la obligación de las administraciones es "escuchar y acompañar" al tejido empresarial.

Así, ha reafirmado el compromiso de la Generalitat de avanzar junto al sector mediante el diálogo. "Las mejores políticas turísticas se construyen escuchando a quienes cada día levantan la persiana, contratan trabajadores, organizan eventos, asumen riesgos, innovan y compiten", ha manifestado.

El secretario autonómico ha defendido "seguir construyendo una oferta turística y de ocio segura, responsable, innovadora, sostenible y competitiva, compatible con la calidad de vida de los municipios y capaz de generar prosperidad y oportunidades en toda la Comunitat Valenciana".

PROYECTOS Y ENTIDADES RECONOCIDOS

Finalmente, Camarero ha felicitado a las personas, empresas, instituciones y proyectos reconocidos en los IV Premios Turismo Fotur y ha puesto en valor el trabajo que desarrollan durante los 365 días del año. "El éxito turístico nos pilla trabajando", ha afirmado, antes de señalar que los galardonados demuestran que "el turismo se construye con talento, constancia, creatividad y compromiso".

En esta cuarta edición han sido reconocidos Skyfest Benidorm; el proyecto 'Terra de Festes', impulsado por la Federació Valenciana de Municipis i Províncies y À Punt; La Tomatina de Buñol; el restaurante Tavella; el Festival Mediterránea de Gandia; el Ayuntamiento de Torrevieja; y València Music City.