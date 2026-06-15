Turisme distingue con la Bandera Qualitur a 206 playas y calas de 40 municipios por su excelencia turística

Turisme Comunitat Valenciana distingue con la Bandera Qualitur a 206 playas y calas de 40 municipios por su excelencia turística - GVA

VALÈNCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana ha concedido la Bandera Qualitur 2026 a un total de 206 playas y calas de 40 municipios de la Comunitat Valenciana, en reconocimiento al cumplimiento de estándares certificados en calidad, medio ambiente y accesibilidad.

Este distintivo "avala la excelencia del litoral valenciano como recurso turístico y refuerza su posicionamiento como destino competitivo, sostenible y accesible", según destaca la Generalitat en un comunicado.

La Bandera Qualitur reconoce el esfuerzo de los municipios que ofrecen playas con aguas limpias y arenas cuidadas, medidas de vigilancia que garantizan la seguridad de los bañistas, servicios higiénicos, zonas de esparcimiento y ocio, medidas de protección ambiental y la garantía de su accesibilidad universal.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha entregado este lunes las banderas en un acto celebrado en Burriana, acompañada por el alcalde de la localidad, Jorge Monferrer y el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero.

Durante su intervención, la consellera ha reivindicado: "hoy no hemos entregado únicamente unas banderas; hemos reconocido el esfuerzo de los municipios que trabajan durante todo el año para ofrecer playas y calas en las mejores condiciones de calidad, seguridad, sostenibilidad ambiental y accesibilidad". Asimismo, ha defendido que este reconocimiento evidencia la capacidad de la Comunitat Valenciana para situarse a la vanguardia de la excelencia turística.

Además, Cano ha subrayado que "la Bandera Qualitur es la seña de identidad de esa excelencia" y ha incidido en que distingue un modelo de playas públicas "pensadas para el disfrute de todos", basado en la calidad de los servicios, la gestión responsable del litoral y la accesibilidad universal.

La consellera ha puesto en valor que "detrás de ese reconocimiento hay 143 certificados distribuidos en 40 municipios costeros, un dato que refleja la consolidación de un modelo turístico que apuesta por la excelencia y por la mejora continua", y ha señalado que ese modelo contribuye a reforzar la posición de la Comunitat Valenciana como uno de los destinos "más competitivos" del Mediterráneo.

Asimismo, ha remarcado que desde la Generalitat se mantiene "un compromiso firme con la calidad certificada como herramienta de competitividad, pero también como garantía de confianza para residentes y visitantes", y ha asegurado que el Consell seguirá respaldando a los municipios para que el litoral valenciano "continúe siendo sinónimo de calidad, sostenibilidad, accesibilidad y hospitalidad".

Por su parte, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha manifestado el "orgullo" que supone para la ciudad albergar la entrega de las Banderas Qualitur de la Comunitat Valenciana. Monferrer ha destacado el potencial turístico de Burriana y ha señalado que el municipio afronta una nueva etapa orientada a impulsar un modelo de desarrollo vinculado a la calidad y la sostenibilidad.

Asimismo, ha destacado el trabajo diario que hay detrás de cada distintivo para garantizar limpieza, seguridad, servicios y accesibilidad en las playas. También ha subrayado que este reconocimiento pone en valor la labor de los equipos municipales y de los profesionales vinculados a la temporada turística.

La Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana, concede este reconocimiento de la Bandera Qualitur a todas las playas y calas de la Comunitat Valenciana que disponen de algún certificado reconocido. En concreto, los modelos de excelencia que se reconocen son: en materia de calidad, ISO 9001 y Q Calidad Turística; en medio ambiente ISO 14001, Reglamento EMAs y S de Sostenibilidad; y en accesibilidad la Norma UNE 170001.

Con ello, la Comunitat Valenciana dispone de 143 certificados distribuidos en 206 playas y calas que lucirán la Bandera Qualitur este verano 2026 en reconocimiento a su apuesta por la excelencia. De los 143 certificados, el 55% corresponden a sistemas de calidad, el 39,16% a gestión medioambiental y el 6,29% a accesibilidad.

BANDERAS QUALITUR POR PROVINCIAS

Por provincias, en Castellón un total de 11 municipios han sido galardonados con la Bandera Qualitur 2026, con 35 certificados distribuidos en 70 playas y calas.

En Castellón optan mayoritariamente por el certificado de calidad, de Q Calidad Turística, que representa el 51,4 % del total provincial, seguido de la ISO 14001, con un 22,9 %. Destacan los municipios de Castellón de la Plana y Moncofa en número de certificados y Vinaròs en el número de playas.

En concreto, en la provincia de Castellón lucirán la bandera Qualitur los destinos: Alcalà de Xivert (Alcossebre), Benicàssim, Burriana, Castelló de la Plana, Moncofa, Nules, Oropesa del Mar, Peñíscola, Torreblanca, Vinaròs y Xilxes. En cuanto a número de certificados destaca Castelló de la Plana con 9 certificados y Moncofa con 6 certificados. Respecto al alcance de los certificados, destaca Vinaròs con 23 playas, y Alcalà de Xivert con 9.

Por su parte, la provincia de Valencia es la que mayor número de municipios tiene con banderas Qualitur, ascendiendo a 17 destinos, que aglutinan 65 certificados y distribuidos en 44 playas.

Así, este verano en la provincia de Valencia ondeará la bandera Qualitur en 17 municipios costeros que son: Alboraya, Bellreguard, Canet d'En Berenguer, Daimús, Cullera, Gandia, Miramar, Oliva, Piles, La Pobla de Farnals, El Puig de Santa María, Puçol, Sagunto, Sueca (El Perelló), Tavernes de la Valldigna, València y Xeraco. En número de certificados destacan Cullera con 12, Sagunto con 9 y València con 7. En número de playas sobresale Cullera, con 8 playas certificadas y Oliva con 6.

Con respecto a la provincia de Alicante, 12 municipios han recibido este lunes la Bandera Qualitur, con un total de 43 certificados distribuidos en 92 playas y calas, lo que la sitúa como la provincia con mayor número de playas reconocidas.

Las entidades locales optan por la Q Calidad Turística, que representa más del 34% de los galardones de la provincia. Hay que señalar la implantación de sistemas integrados (ISO 9001 e ISO 14001) por los entes gestores, así como los tres certificados de accesibilidad que ostenta la provincia.

Los municipios de la provincia de Alicante galardonados con la bandera Qualitur son Altea, Alicante, Benidorm, Benissa, El Campello, Dénia, Finestrat, Orihuela, Pilar de la Horadada, Santa Pola, Torrevieja y Villajoyosa. Benidorm tiene 10 certificados, Torrevieja y Orihuela 7 cada uno. En número de playas certificadas destacan los municipios de El Campello (15), Santa Pola (13) y Pilar de la Horadada (11).