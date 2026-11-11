Turisme resuelve las ayudas para impulsar el turismo en municipios en riesgo de despoblación por 236.000 euros

Sot de Chera - GVA

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana resuelve por un total de 235.743,45 euros las ayudas para impulsar la actividad turística en municipios en riesgo de despoblación, según ha publicado este miércoles el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Se trata de una nueva convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, dirigida a respaldar proyectos turísticos que contribuyen a crear, consolidar y ampliar la oferta turística exclusivamente en municipios afectados por el despoblamiento, favoreciendo su dinamización económica y social, tal como ha detallado la administración autonómica en un comunicado.

Según ha informado la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, "el programa ha recibido 21 solicitudes de 17 municipios, con propuestas de turismo activo, aventura y deporte; gastronomía y producto local; experiencias de naturaleza y astroturismo, entre otras". En cuanto a la actividad económica prevista en el territorio, los proyectos presentados suman un presupuesto conjunto de 822.053,43 euros.

Por provincias, Castellón reúne 14 solicitudes, el 66,7 por ciento del total, con proyectos que se desarrollan en municipios como Morella, Cinctorres o Montanejos; y el interior de Valencia concentra seis nuevas iniciativas turísticas, el 28,6%, en municipios como Cofrentes, Venta del Moro o Sot de Chera. Por su parte, Alicante ha presentado un nuevo proyecto turístico en Relleu.

Cano ha destacado la variedad de proyectos y ha señalado que "estas iniciativas combinan actividades como astronomía, barranquismo y aventura acuática, espeleología, escalada y vías ferratas, catas de aceite de oliva virgen extra y actividades gastronómicas, entro otras muchas nuevas propuestas, pero todas ellas con la finalidad de crear y consolidar experiencias vinculadas al territorio".

Esta nueva línea de ayudas se enmarca en la estrategia de Turisme Comunitat Valenciana orientada a impulsar un turismo en el territorio, favoreciendo la diversificación económica y la fijación de población en las zonas de interior.

Cabe recordar que la convocatoria ha ido dirigida a empresas turísticas inscritas en el Registro de Turisme CV, así como a personas trabajadoras autónomas y empresas adheridas a Creaturisme. La intensidad de la ayuda alcanza el 75% del coste subvencionable, con un máximo de 37.500 euros por beneficiario, y los proyectos tienen que estar ejecutados a 31 de diciembre de 2026.

NATURALEZA, OLEOTURISMO Y TURISMO ACTIVO

Entre las iniciativas subvencionadas se encuentran proyectos como 'Sot de Chera Natura 365' en la provincia de Valencia, que impulsa la recuperación turística tras la dana y la desestacionalización del municipio con experiencias de naturaleza, geología, astronomía y turismo activo. La propuesta combina alojamiento, actividades guiadas y divulgación del patrimonio natural para públicos educativos, familiares y profesionales.

En la provincia de Alicante, las ayudas respaldan la consolidación del oleoturismo en la Masía Teuladí de Relleu, con visitas al olivar y a la almazara, catas de aceite de oliva virgen extra y actividades gastronómicas y familiares. El proyecto incorpora mejoras en la atención al visitante, señalización y promoción.

Por su parte, en la provincia de Castellón, se apoya entre otras iniciativas un programa de turismo activo y educativo con cuatro líneas: barranquismo y aventura acuática; espeleología; escalada y vías ferratas; y actividades educativas y formativas en la naturaleza. Las experiencias se desarrollarán en Figueroles, Lucena del Cid, Espadilla, Castillo de Villamalefa, Alcudia de Veo, Villahermosa del Río, Vistabella del Maestrat, Atzeneta del Maestrat y Sierra Engarcerán.