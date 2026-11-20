Cartel de la XII Feria de la Manzana Esperiega que se celebra en Casas Bajas, Rincón de Ademuz, València. - AYUNTAMIENTO DE CASAS BAJAS

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Casas Bajas, ubicada en la comarca del Rincón de Ademuz, celebra este fin de semana, del 20 al 22 de noviembre, la XII Feria de la Manzana Esperiega, un encuentro para conocer el producto y la gastronomía local con actividades y talleres para todo el público.

El evento busca reunir a la comarca en torno a un mercado de temporada, la música, la memoria y los espacios patrimoniales del pueblo. Cuando el año agrícola llega a su fin, la comarca del Rincón de Ademuz se reúne, este año en Casas Bajas, para disfrutar de tres días de mercado de temporada, bodegas abiertas y reencuentro con lo que la tierra da cuando ya nada queda por recoger.

La cita supone un punto de reunión comarcal en torno a la manzana esperiega, una variedad de esta fruta local, tardía y cultivada en el lugar desde hace generaciones.

Cada año, en el mes de noviembre, un pueblo del Rincón organiza la Feria de la Manzana Esperiega. En 2018 ya se celebró en Casas Bajas, y ahora vuelve al municipio en una "versión mejorada", apuntan desde el Ayuntamiento.

El alcalde de Casas Bajas, Pablo Escribano, señala que el evento lleva casi un año de preparación e intentan "hacer el sello de identidad de cada pueblo", por ello presentan un programa "muy dinámico" para todo el público.

PUESTOS ARTESANOS VINCULADOS AL SECTOR PRIMARIO

La feria cuenta con un mercado de 50 puestos artesanos y, en su gran mayoría, vinculados al sector primario. En el mercado se puede encontrar la gran protagonista, la manzana, pero también miel, calabazas, artesanía de madera o velas, todo de kilómetro cero. Una de las novedades es que habrá un mercado internacional con productos de Italia y Portugal.

Además, el municipio estará envuelto por una serie de exposiciones durante todo el fin de semana: 'Criaturas que pululan', de José Azul; 'Rincones', de Nuria Monleón; 'Entre tejas y manzanas', de José Mateo; y 'Tierra y memoria', de Claudia Vilafamés. Un evento en el que también tienen cabida los niños, porque se ha organizado una 'chiquiferia' con una zona infantil y juegos para los más pequeños.

Durante la feria, habrá una plaza de oficios antiguos, una exhibición de motosierra a cargo del escultor valenciano Javier Gisbert, que convertirá troncos en esculturas a golpe de motosierra, y 'foodtrucks', entre los que destacan una pulpería o una sidrería.

Para este viernes por la tarde, está preparada la charla 'Del campo a las redes: una nueva forma de acercar la agricultura a las personas', a cargo de Paula Nuévalos. Por otro lado, también se podrá disfrutar de una cata de vino, quesos y jamón por parte de Patapuerca y Amprius Lagar.

El sábado, se vivirá la presentación de las manzanas participantes en el concurso para descubrir la mejor manzana y la mejor manzana helada de la feria, además de una comida popular --el puchero casasbajero-- en el polideportivo del pueblo.

Por la tarde, habrá tres pases de órgano por parte de Winfried Lichtscheidel, organista de la iglesia de la Asunción de Landsberg am Lech (Alemania); la entrega de premios del VII Certamen Internacional Literario Casas Bajas; y un concierto del grupo Yambú para finalizar el día.

El domingo, último día de feria, se han organizado visitas teatralizadas para conocer el antiguo Lavadero de la Fuente Vieja con salidas desde el Molino del municipio, además de la entrega de premios a la mejor manzana esperiega.

"DISFRUTAR DEL ENTORNO"

El primer edil del municipio, indica que "hay que ir y vivir" la feria para "saber lo que es Casas Bajas" porque "no se puede describir con palabras". "Es un lugar que te atrapa, te enamora por su entorno, su paisaje, su aire, hay que ir y disfrutarlo", apunta.

"Casas Bajas es un lugar para disfrutar del entorno, de la naturaleza, de la montaña, del agua, de los ríos, de las estrellas, de las rutas, de la buena gastronomía, de los bares y, por supuesto, de la gente", ensalza Escribano.

Además, explica que el evento tiene 85 voluntarios de la localidad y una comisión organizadora de ocho personas. El Ayuntamiento ha organizado un pack de merchandising con una manzana humanizada, tejida a mano para poner rostro, raíz y cercanía al encuentro de la feria, una actividad en la que todas las mujeres del pueblo llevan más de dos meses cosiendo para que salga adelante la pieza oficial de la feria.