Turisme muestra la oferta turística de la Comunitat Valenciana a agentes de viajes argentinos - GVA

VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana ha organizado, en colaboración con la Oficina Española de Turismo (OET) de Buenos Aires, el Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca y Visit Valencia, un viaje de familiarización ('fam trip') dirigido a profesionales del mercado argentino.

La actividad, que se prolongará hasta el próximo martes, 24 de noviembre, reúne a ocho agentes de viajes de Argentina y una representante de la OET de Buenos Aires, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En esta línea, explican que el viaje tiene como finalidad dar a conocer a los participantes la oferta cultural, urbana, natural y gastronómica de la provincia de Alicante y de Valencia para su comercialización en el mercado argentino.

El grupo está integrado por profesionales de Anyway, Antártida, Alas a tu destino, Carnival Tours, Ramen Travel, Rainbow, Nordel y Galvense Viajes y Turismo, especializados en viajes de ocio y en grupo, distribución mayorista, viajes de empresa, turismo de reuniones e incentivos y turismo de lujo. Entre las empresas participantes figura Carnival Tours, uno de los principales consolidadores aéreos y operadores mayoristas de Argentina.

PROGRAMA DEL VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN

El programa comenzó en Elche y Alicante, donde los participantes visitaron el Palmeral y el entorno histórico ilicitano, realizaron un recorrido por Alicante y conocieron el Museo Arqueológico Provincial (MARQ). Además, participaron en un encuentro profesional con representantes de la oferta turística de Costa Blanca.

El itinerario también incluyó Guadalest, las Fuentes del Algar, Callosa d'en Sarrià y Benidorm. En Villajoyosa, el grupo disfrutó de una experiencia vinculada a la cultura del chocolate. Las visitas continuaron en Calpe, con un recorrido por su puerto pesquero, y en el casco antiguo de Altea.

La etapa en la provincia de Alicante se completó con visitas a Benissa y Xaló, donde el programa incluyó una visita a una bodega, una cata de vinos y una degustación de productos locales.

En València, la programación ha incluido un recorrido en bicicleta por el antiguo cauce del Turia y una visita guiada a los exteriores de la Ciutat de les Arts i les Ciències. La agenda contempla también visitas a la Lonja de la Seda, el entorno de la Catedral, el Mercado Central, el Centro de Arte Hortensia Herrero, la iglesia de San Nicolás y Bioparc.

Asimismo, está prevista una visita al Parque Natural de l'Albufera, con un recorrido por sus ecosistemas, un paseo en barca y una demostración de elaboración de paella valenciana. El programa incluye también la Marina, las playas de València y el barrio del Cabanyal, y se completará con una excursión a Chulilla y a Requena.

EL MERCADO ARGENTINO

Según los datos de Turespaña publicados en junio de 2026, España recibió cerca de 817.000 turistas argentinos en 2025, con un gasto de 2.143,6 millones de euros.

En la Comunitat Valenciana, Argentina ocupó el puesto 22 entre los mercados emisores en 2025, con 54.353 turistas, según el ranquin de mercados emisores extranjeros de Turisme Comunitat Valenciana.