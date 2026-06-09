La UA exhibe imágenes "inéditas" sobre la Guerra Civil

Algunas imágenes de la donación - MONTAJE A PARTIR DE IMÁGENES FACILITADAS POR LA UA

ALICANTE, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Alicante (UA) ha inaugurado este martes, en el vestíbulo de la Biblioteca General, la exposición 'La Guerra Civil en el fondo fotográfico de la agencia Keystone'. La muestra permitirá contemplar "por primera vez" una "extraordinaria colección de fotografías inéditas" de la Guerra Civil que ha sido incorporada recientemente al proyecto Archivo de la Democracia.

Esta exposición, que puede visitarse hasta el próximo 22 de junio, es resultado de una donación de la familia Díaz Lisón a través de Paola Concepción Masseau Díaz, vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Filosofía y Letras.

El legado, entregado al Archivo General de la UA hace apenas unos meses, está compuesto por 135 fotografías originales de las agencias Keystone y Fulgur tomadas entre 1935 y 1939, ha detallado la institución académica en un comunicado.

Las imágenes proceden de la sede parisina de Keystone, una de las agencias de fotoperiodismo "más influyentes" del siglo XX. Este origen confiere al conjunto un "especial interés histórico", ya que gran parte del material permanecía "inédito" en España, según la universidad.

Las instantáneas fueron realizadas para su distribución entre medios franceses y europeos, lo que explica que no formaran parte de los fondos conservados por otras instituciones españolas, ha apuntado la UA.

LUGARES

La colección retrata algunos de los principales escenarios de la Guerra Civil. Entre sus fotografías, hay escenas captadas en Madrid, Aragón, Comunitat Valenciana, Andalucía o País Vasco, así como imágenes de ciudades devastadas por los bombardeos, combatientes en el frente, milicianas y milicianos, desfiles militares, tareas cotidianas en la retaguardia y población civil afectada por la contienda. También aparecen refugiados y exiliados llegados a Francia durante aquellos años.

Según la UA, uno de los aspectos "más singulares" del fondo está en la documentación que acompaña a cada fotografía. En el reverso se conservan notas mecanografiadas en francés remitidas a la oficina parisina de la agencia donde se identifican los lugares retratados, las fechas, los autores y diversos códigos de archivo utilizados para la gestión del material gráfico.

HISTORIA DE LA COLECCIÓN

La historia de la colección está vinculada al exilio de la familia Díaz Lisón en Francia tras el estallido de la guerra. Fue allí donde un familiar, aficionado al coleccionismo y las antigüedades, adquirió estas fotografías en un mercado de segunda mano y las ha conservado durante décadas hasta su reciente incorporación al patrimonio documental de la UA.

La muestra reúne 55 fotografías originales junto a publicaciones, postales y correspondencia procedentes de otros fondos del Archivo de la Democracia. Además, un monitor instalado en el espacio expositivo permitirá consultar otras 67 imágenes que no han podido exhibirse físicamente por razones de espacio.

Todo el material ha sido descrito, digitalizado e incorporado al catálogo del Archivo para facilitar su consulta y utilización con fines académicos, docentes e investigadores, han concretado desde la UA.

"Se trata de una magnífica colección, que sorprende por su extensión y por su gran calidad. Es estremecedor poder contemplar en estas imágenes a aquellos jóvenes que entregaron sus vidas para defender sus ideales", ha asegurado Catalina Iliescu, vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria.

Iliescu ha estado acompañada en la inauguración por Emilio Rosillo, director del Servicio de Archivo y Registro de la UA y del Archivo de la Democracia; Rosana Gutiérrez, coordinadora del consejo asesor del Archivo de la Democracia, y Paola Concepción Masseau, en representación de la familia donante.

La iniciativa forma parte de la programación organizada por el Archivo General de la UA con motivo de la Semana Internacional de los Archivos, que se celebra entre el 8 y el 12 de junio bajo el lema 'Archivos para la justicia: derechos, memoria y futuros'.