La UA y Festival Circarte ofrecen acrobacias y malabares con 'El mundo mundial'

ALICANTE, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Alicante (UA) y el Festival Circarte colaboran un año más con la programación en el Paraninfo de la institución académica con el espectáculo 'El mundo mundial', que se ofrecerá este miércoles a las 19.00 horas y está recomendado para público a partir de seis años.

Este espectáculo es una coproducción franco-española de los colectivos Truca Circus (España) y La Grainerie de Toulouse (Francia), como parte del proyecto Circo de Sur a Sur, que tiene como objetivo "fomentar el desarrollo del circo europeo".

En un comunicado, la UA ha detallado que 'El mundo mundial' utiliza la acrobacia y el malabarismo para "reflexionar sobre la pertenencia al territorio y la identidad", en una obra codirigida por Nicanor de Elia y Raquel Madrid y con un elenco de ocho artistas de ambos países.

Acrobacia, mazas, portes, 'hula hoops', pelotas y los equilibrios forman parte de una "gran coreografía" en la que "lo único neutro es la estética". Así, los creadores de 'El mundo mundial' han afirmado: "Hace tiempo que nuestro mundo mundial se consume a golpe de clic, con un pasaje de avión, acompañado de un pollo al curri en cualquier esquina de cualquier barrio. Nos preguntamos si en ese proceso no vamos como pollos sin cabeza, sonriendo y saludando como en un 'charivari', cuando un 'charivari' no es otra cosa que un ruido ensordecedor y discordante".