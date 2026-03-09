La UCV investiga una nueva estrategia terapéutica que mejora la función autonómica en pacientes con ELA

La profesora Rosa María Maset - UCV

VALÈNCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Valencia (UCV) ha desarrollado una investigación que abre nuevas perspectivas en el abordaje de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El estudio, realizado por la profesora Rosa María Maset en el marco del proyecto Imcrela y dentro del grupo de investigación 'El estrés y la enfermedad', ha demostrado que una terapia combinada con dutasterida y un complejo antioxidante liposomado de curcumina y resveratrol mejora "de forma significativa" la variabilidad de la frecuencia cardíaca en pacientes diagnosticados con ELA.

La investigación forma parte de la tesis doctoral recientemente defendida por la profesora Maset y se ha llevado a cabo mediante un ensayo clínico aleatorizado y controlado con placebo en el que participaron 51 pacientes. Los participantes se distribuyeron en dos grupos -intervención y placebo- con características similares de edad y sexo (38 hombres y 23 mujeres), y una edad media comprendida entre los 55 y 59 años, según ha informado la institución académica en un comunicado.

La ELA es la tercera enfermedad neurodegenerativa más frecuente en España, tras el párkinson y la demencia. Su incidencia se sitúa entre dos y tres casos por cada 100.000 habitantes y se estima que cada día se diagnostican aproximadamente tres nuevos casos en el país. Se trata de una patología progresiva y degenerativa, de carácter mortal, para la que actualmente no existen tratamientos capaces de prevenir, curar o frenar de forma definitiva su avance, lo que refuerza la necesidad de explorar nuevas estrategias terapéuticas.

Aunque la ELA es conocida principalmente por su afectación del sistema motor, en los últimos años se ha constatado que también puede alterar el sistema nervioso autónomo, responsable de funciones como la regulación de la frecuencia cardíaca. La variabilidad de la frecuencia cardíaca constituye un marcador objetivo y no invasivo de esta función.

El estudio tuvo una duración de cuatro meses, un periodo definido para equilibrar el seguimiento clínico con la rápida progresión de la enfermedad, minimizando la carga para pacientes y cuidadores. Durante este tiempo, los participantes recibieron el tratamiento o el placebo conforme a las pautas establecidas por el equipo investigador, que incluyeron también recomendaciones dietéticas.

A lo largo del ensayo se realizaron tres mediciones de la variabilidad de la frecuencia cardíaca mediante una banda torácica con sensor Polar H7, con registros de cinco minutos en cada evaluación. Asimismo, se llevaron a cabo estudios de electromiografía en distintos grupos musculares para analizar la actividad eléctrica muscular.

"EVOLUCIÓN MÁS FAVORABLE"

Los resultados muestran que el grupo que recibió la combinación terapéutica presentó una "evolución más favorable" en los parámetros analizados en comparación con el grupo placebo. Estos efectos se mantuvieron durante los cuatro meses de seguimiento. Además, los datos apuntan a un posible mantenimiento funcional en la activación muscular, especialmente en los miembros superiores, un hallazgo de interés clínico que deberá confirmarse en futuras investigaciones.

Los resultados del proyecto Imcrela, cuyo investigador principal es José Enrique de la Rubia, han dado lugar a la publicación de tres artículos científicos en revistas internacionales: 'Sensors' (2024), 'Scientific Reports' (2025) y 'Pharmaceuticals' (2025), lo que consolida esta línea de trabajo en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas.

Según la investigadora, estos hallazgos "abren nuevas líneas de investigación sobre el uso combinado de terapias farmacológicas y antioxidantes en enfermedades neurodegenerativas y consolidan la variabilidad de la frecuencia cardíaca como herramienta útil para el seguimiento clínico de la ELA".

Asimismo, subraya la importancia de "continuar avanzando mediante estudios con mayor tamaño muestral y seguimientos más prolongados que permitan evaluar el impacto clínico a largo plazo".