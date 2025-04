UGT y CCOO denuncian el aumento de los accidentes laborales mortales en Castellón, que pasaron de 1 en 2023 a 9 en 2024

Los sindicatos hacen un llamamiento a la movilización "en defensa de los derechos sociales y laborales" con ocasión del 1º de Mayo

CASTELLÓ, 30 Abr. (EUROPA PRESS) - -

UGT y CCOO han denunciado este miércoles, durante una rueda de prensa para explicar las reivindicaiones sindicales en el contexto del 1º de Mayo, el aumento que han experimentado los accidentes laborales mortales en la provincia de Castellón, los cuales han pasado de uno en 2023 a nueve en 2024, mientras que el primer trimestre de 2025 ya acumula tres.

El secretario general de UGT-PV Comarques de Castelló, Vicente Chiva, ha apuntado que el aumento de la siniestralidad es un "drama" que requiere la implementación de nuevas normas e, incluso, la modificación de la Ley de Seguridad en el Trabajo porque "no es posible que los muertos vayan aumentando y todos estos accidentes deben ser evitables".

Al respecto, ha explicado que los trabajadores, sobre todo de la industria, "trabajan a marchas muy forzadas, lo que provoca que se frene la vigilancia en la salud".

Chiva, así mismo, que ha recordado el lema bajo con el que se manifestarán este año los sindicatos en el 1º de Mayo -'Proteder lo conquistado, ganar futuro'-, ha destacado que la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales es "fundamental", ya que "los trabajadores necesitan más descanso y más tiempo de ocio".

El dirigente sindical también se ha mostrado en contra de las guerras existentes, hacia las que -según ha lamentado- "el mundo parece que mira hacia otro lado".

Por su parte el secretario general de CCOO-PV Comarques del Nord, Albert Fernández, también ha mostrado la preocupación de su sindicato por las guerras, "especialmente el genocidio de Isarael contra el pueblo palestino", y ha apostado por el derecho a la libre detereminación del pueblo saharaui.

Fernández, que ha denunciado las mujeres y niños asesinados como consecuencia de la violencia machista y la violencia vicaria, se ha referido a la importancia de las reivindicaciones sindicales en el marco del diálogo social, y ha destacado la subidad del SMI y las medidas contra la temporalidad, haciendo hincapié en que en la provincia de Castellón "prácticamente se han duplicado los contratos indefinidos, lo que no implica que sean menos precarios, ya que muchos se han convertido en fijos-discontinuos".

"Es posible caminar hacia el pleno empleo, para lo que son necesarias políticas de inversión tanto públicas como privadas con el fin de conseguir un nuevo modelo energético y mejoras de la productividad", ha apuntado el dirigente de CCOO.

Albert Fernández también ha apostado pore el mantenimiento del diálogo social, y ha resaltado la importancia de la unidad de acción en la política europea "ante las políticas de ataque al modelo social europeo de Trump".

CONVENIO DE LA CERÁMICA

Respecto al convenio colectivo del sector cerámico, cuyo "bloqueo" ha provocado que los sindicatos hayan convocado movilizaciones, Vicente Chiva ha subrayado que "la patronal no se mueve, como siempre, hasta que no se habla de huelga". "La patronal está llevando el tema a una situación muy desagradable, pues las empresas siguen ganando y lo que hacen es precarizar el trabajo porque el salario no ha aumentado lo que debería", ha añadido.

Así mismo, ha advertido que las condiciones de trabajo del sector cerámico está provocando que los jóvenes no quieran trabajar en esta industria, "y esto es un problema".

Alberto Fernández, por su lado, ha acusado a la patronal del sector cerámico de querer "ganar más dinero a costa de los trabajadores". "Los trabajadores han aguantado mucho, por lo que es el momento de reconocer su valor", ha concluido.