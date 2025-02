UGT y CCOO piden que Mazón asuma "responsabilidades políticas"

VALENCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT PV y CCOO PV, Ismael Sáez y Ana García, respectivamente, han coincidido en reclamar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la asunción de "responsabilidades políticas" por su gestión en la dana del pasado 29 de octubre.

Así lo han señalado, durante una protesta por las devoluciones de las mutualidades, preguntados por si consideran que Mazón debería dimitir, como ha pedido Compromís en Les Corts este jueves, y por su valoración sobre las informaciones publicadas en los últimos días relativas a lo ocurrido en el Cecopi el día de las trágicas inundaciones.

Ismael Sáez considera que la "ausencia" de Mazón "en un momento crítico" está "bastante acreditada" y "denota que no se toma en serio la gravedad del riesgo", y cree que "eso puede haber tenido consecuencias dramáticas para una gran parte de los ciudadanos que fallecieron", aunque ha puntualizado que "eso lo determinará la jueza en este caso de Catarroja".

"En todo caso, yo creo que él no estuvo donde debía estar y que eludió sus responsabilidades, a mi juicio. Por tanto, lo razonable sería que asumiera responsabilidades y, en el caso de lo que tiene que ver con la política, es la dimisión", ha manifestado.

Sáez ha recalcado que su sindicato, más allá de discrepancias políticas, no tiene "nada contra el Partido Popular" y que "aquí el problema no lo representa ni el PP, ni siquiera el Consell". "El problema lo representa él, que es quien estaba y ha estado al frente de la Generalitat en un momento dramático y eludió sus responsabilidades, no las asumió y eso tiene responsabilidades políticas. Y lo que esperamos es que las asuma", ha zanjado.

Por su parte, Ana García ha señalado que CCOO PV, desde el "minuto uno", puso encima de la mesa "tres reivindicaciones básicas": la atención a la población en esos primeros momentos de la dana, el mantenimiento de la economía y el empleo con "ese escudo social que el Gobierno central ha puesto en marcha" y, en tercer lugar, "la exigencia de responsabilidades".

"Hemos exigido desde el minuto uno que se tenían que tomar responsabilidades políticas y a día de hoy el gobierno valenciano no ha tomado ningún tipo de responsabilidad política", ha lamentado.

García ha lamentado que parece que hay "una huida hacia adelante estableciendo miles de informaciones contradictorias que probablemente se tengan que dirimir en un juzgado".