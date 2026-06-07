UGT denuncia las "malas prácticas" de la Conselleria en las negociaciones de la huelga educativa

Varias personas durante una manifestación, a 4 de junio de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). La manifestación se enmarca en la huelga indefinida de la enseñanza pública no universitaria - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT Ensenyament ha denunciado una serie de "malas prácticas" por parte de la Conselleria de Educación que considera "incompatibles con un proceso de negociación serio, transparente y respetuoso con los representantes legítimos del profesorado valenciano", en el marco de la huelga indefinida de la educación pública no universitaria que entra este lunes en su quinta semana.

Para el sindicato, durante las últimas semanas, la respuesta de la Administración ha estado marcada por "decisiones que dificultan el diálogo social y generan un clima de tensión innecesario", ha reprochado en un comunicado.

Por un lado, se ha referido a la "presencia policial desproporcionada", con "un importante despliegue de efectivos de seguridad" durante las movilizaciones que "transmitía una imagen improcedente hacia profesionales de la enseñanza que ejercían legítimamente su derecho en la protesta".

Además, ha criticado que la Conselleria impidió el acceso al recinto de su sede y obligó las personas concentradas a permanecer en el exterior, mientras se desplegó "un amplio dispositivo policial que llegó a restringir accesos a la vía pública, una medida difícilmente justificable si se tiene en cuenta que las concentraciones desarrolladas dentro del jardín no obstaculizaban ni el funcionamiento ordinario del edificio ni el acceso a sus dependencias".

En el marco de la mesa sectorial del 31 de mayo, UGT ha recordado "el grave incidente sufrido por una maestra jubilada, que resultó herida después de ser empujada por un agente policial y sufrir una caída de considerable impacto". También ha criticado las "amenazas" de la Conselleria con sanciones muy graves y posibles acciones penales a los representantes de STEPV, CCOO y UGT que decidieron permanecer en la sala de actas para "continuar reclamando una revisión salarial justa".

"UGT considera absolutamente inadmisible que, en el marco de un conflicto laboral y de un proceso de negociación colectiva, se utilicen advertencias disciplinarias y penales contra representantes sindicales que ejercen legítimamente sus funciones de defensa de los trabajadores y trabajadoras".

Por otro lado, ha criticado la "falta de transparencia en la convocatoria del 4 de junio", cuando Educación convocó a la mesa "sin adjuntar la documentación necesaria para que las organizaciones sindicales pudieron analizarla adecuadamente y preparar sus propuestas".

"Coincidiendo con una importante movilización del profesorado, el equipo negociador se desplazó en la Consejería para solicitar la documentación pendiente. La respuesta fue sorpresiva: al ver llegar a los miembros de la comisión negociadora, los responsables de seguridad ordenaron el cierre de todas las puertas del edificio e impidieron el acceso. Ni siquiera se permitió a los representantes sindicales permanecer en la entrada del edificio, a la sombra, mientras esperaban la documentación requerida", ha relatado.

UGT ha añadido que la Conselleria, a pesar de asegurar que la documentación sería enviada durante la jornada, "volvió a incumplir su compromiso" y "la documentación no se facilitó hasta el mismo día de Mesa Sectorial". En su opinión, "este procedimiento vulnera los principios básicos de la negociación colectiva e imposibilita un estudio riguroso de las propuestas antes de las reuniones de trabajo".

MESA SECTORIAL CONVERTIDA EN "PROPAGANDA"

El sindicado ha señalado también que el hecho de que la última reunión fuese grabada y retransmitida en directo "transformó un espacio institucional de negociación en una escenificación pública más próxima a un ejercicio de propaganda política que a una mesa de trabajo entre la Administración y los representantes de los trabajadores".

Para UGT, "la voluntad de la Conselleria de controlar el relato público quedó desmentida por la propia percepción del profesorado, que pudo comprobar de primera mano la falta de voluntad negociadora de la Administración y, al mismo tiempo, el trabajo y el compromiso de UGT en la defensa de una educación pública de calidad y de unas condiciones laborales dignas para el conjunto del personal docente".

DINERO DE LA HUELGA A EDUCACIÓN

En Mesa Sectorial del 5 de junio, UGT exigió reclamó que el 100% del dinero retenido a través de los descuentos derivados de las jornadas de huelga se destinen de manera finalista a la escuela pública, especialmente a la atención a la diversidad, la mejora de infraestructuras educativas y el apoyo al alumnado más vulnerable.

"Resulta inaceptable que la movilización del profesorado en defensa de la enseñanza pública se traduzca en un ahorro limpio para la Administración", ha reprochado.

Según el sindicato, "la respuesta del secretario autonómico de Educación, que afirmó con un tono irónico y despectivo que el dinero irían a las 'arcas públicas y que por ley ya se haría la distribución', constituye una muestra de prepotencia institucional y una falta de respeto hacia el colectivo docente".

Por todo lo anterior, UGT ha exigido a la Conselleria que "abandone estas actitudes, recupere el diálogo y respete plenamente los derechos sindicales". "El sistema educativo valenciano necesita negociación real, compromisos concretos y voluntad de acuerdo; no intimidaciones, obstáculos ni operaciones de marketing político", ha zanjado.