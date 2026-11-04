UGT PV alerta del aumento del paro y del avance de la contratación a tiempo parcial

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VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT-PV ha alertado este miércoles del aumento del paro y del avance de la contratación a tiempo parcial, pese al crecimiento de la afiliación, según los datos del desempleo correspondientes al mes de octubre, que reflejan una "situación ambivalente" en el mercado laboral.

Por un lado, según señala UGT PV en un comunicado, la afiliación a la Seguridad Social muestra una evolución favorable, con un incremento mensual de casi 41.000 personas y un aumento de casi 104.000 personas respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, los indicadores de paro y contratación presentan una evolución "menos positiva".

En concreto, el número de personas desempleadas aumenta tanto respecto al mes anterior como en términos interanuales, mientras que la contratación registra un descenso respecto a septiembre y al mismo mes del año anterior. Además, los datos de contratación evidencian un "preocupante" incremento de la "parcialidad": el 53% de los contratos registrados en octubre son a tiempo parcial, que superan así a los contratos a jornada completa.

En ese contexto, la secretaria de Empleo de UGT-PV, Pilar Mora, considera "preocupante" que en la Comunitat Valenciana "no solo aumente el paro respecto al mes pasado, sino que también tengamos más personas desempleadas que hace un año".

"Todo ello debido, principalmente, al aumento en el sector servicios, que concentra buena parte de subida del desempleo, lo que nos obliga a reflexionar sobre nuestro modelo productivo", ha señalado.

En ese sentido, Mora ha advertido que es "fundamental que invirtamos y desarrollemos otros sectores estratégicos, especialmente la industria, la innovación, la tecnología y las actividades de mayor valor añadido". Y esto, además, considera que "debe hacerse sin abandonar ni infravalorar los servicios, sino mejorando la calidad del empleo que se genera en este sector".

La evolución del mercado laboral también presenta "importantes desigualdades" desde la perspectiva de género, ha expuesto el sindicato. La contratación para las mujeres registra un descenso mensual del 9,61% y una caída interanual del 0,81%, mientras que para los hombres crece un 2,58% en términos mensuales y un 0,91% en términos interanuales.

Esta evolución "amplía la brecha de género en la contratación indefinida": las mujeres concentran cuatro de cada diez contratos indefinidos, frente a seis de cada diez en el caso de los hombres. Esta situación se invierte en la contratación temporal, donde son las mujeres las que mayor número de contratos temporales ocupan.

Las desigualdades también se reflejan en el desempleo. Aunque el paro aumenta tanto para hombres como mujeres, el crecimiento es el doble en el caso de las mujeres que en el de los hombres.

UGT-PV considera necesario impulsar políticas de empleo "que no se limiten a facilitar incorporaciones puntuales al mercado laboral, sino que garanticen el acceso a empleos estables, con jornadas suficientes, salarios dignos y posibilidades reales de desarrollo profesional". Asimismo, reclama mejorar la adecuación de la orientación y la formación".