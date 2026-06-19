UGT-PV detecta avances LGTBI en negociación colectiva "aunque más de la mitad de convenios siguen sin medidas concretas"

VALÈNCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT-PV ha hecho público un informe sobre la incorporación de medidas y planes LGTBI en la negociación colectiva de la Comunitat Valenciana que revela "avances importantes" en la protección de los derechos de las personas LGTBI en el ámbito laboral, pero también pone de manifiesto que "todavía queda un largo camino por recorrer para garantizar que todos los centros de trabajo sean espacios seguros, inclusivos y libres de discriminación".

Durante el periodo analizado se registraron 177 convenios colectivos que afectan a más de 630.000 personas trabajadoras. De ellos, 85 incorporan medidas o referencias al colectivo LGTBI, alcanzando a 549.319 personas trabajadoras, lo que supone el 87,16% del total de la población trabajadora cubierta por los convenios registrados.

Para Yovana Sancho Jurado, secretaria de Política Sindical y Condiciones de Trabajo de UGT-PV, estos datos "demuestran que la negociación colectiva se está convirtiendo en una herramienta fundamental para trasladar los avances legislativos a la realidad de las empresas": "La igualdad real de las personas LGTBI no se consigue únicamente aprobando leyes. Es imprescindible que esos derechos lleguen a los centros de trabajo mediante la negociación colectiva, los protocolos frente a la discriminación, la formación y la implicación de la representación sindical", ha dicho.

El informe destaca especialmente el papel de los convenios sectoriales, donde más del 81% ya incorporan medidas o referencias específicas, frente al 33% de los convenios de empresa. Esta diferencia "evidencia" la capacidad de la negociación sectorial para extender derechos de forma homogénea al conjunto de las personas trabajadoras.

No obstante, UGT-PV alerta de que más de la mitad de los convenios registrados durante el periodo analizado todavía no contienen ninguna referencia al colectivo LGTBI. Para la organización sindical, "este dato demuestra que la igualdad efectiva sigue siendo una asignatura pendiente en una parte importante del tejido productivo valenciano".

"No podemos conformarnos. Mientras existan personas trabajadoras que oculten quiénes son por miedo al rechazo, mientras continúen produciéndose situaciones de discriminación o acoso, el sindicalismo tiene la obligación de seguir impulsando medidas que garanticen la igualdad y la dignidad de todas las personas", ha remarcado Sancho.

La responsable sindical también ha destacado el compromiso de UGT-PV con la negociación de estas medidas. La organización ha participado en el 77,65% de los convenios que incorporan contenido LGTBI, alcanzando prácticamente al conjunto de las personas trabajadoras cubiertas por este tipo de acuerdos.

"En un contexto en el que los discursos de odio y los intentos de cuestionar derechos conquistados vuelven a ganar espacio en diferentes ámbitos sociales y políticos", UGT-PV reivindica el Orgullo "como una jornada de celebración, pero también de reivindicación y defensa de los derechos humanos".