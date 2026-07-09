UGT PV pide a la FVMP la paralización "urgente" de trabajos a la intemperie en los ayuntamientos ante la ola de calor

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VALÈNCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Serveis Públics PV ha remitido un escrito de solicitud "urgente" a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para que inste "de manera inmediata" a todos los ayuntamientos valencianos a "paralizar los trabajos al aire libre del personal de las entidades locales, sus organismos autónomos y sus empresas contratistas" mientras se mantengan activas las alertas por altas temperaturas.

Esta reclamación se produce tras la activación por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del aviso rojo por temperaturas extremas de hasta 44 grados en el litoral sur de la provincia de Valencia, así como del aviso naranja en amplias zonas de la Comunitat Valenciana durante las horas centrales del día, con previsiones de continuidad de cara a la próxima semana, según ha informado el sindicato en un comunicado.

El sindicato ha subrayado que esta situación meteorológica constituye un "fenómeno adverso severo" regulado por la normativa de prevención de riesgos laborales. En concreto, la Disposición Adicional Única del Real Decreto 486/1997 dictamina la obligatoriedad de adaptar las condiciones de trabajo --incluyendo la prohibición de desarrollar ciertas tareas-- cuando la Aemet emita avisos de nivel naranja o rojo y las medidas preventivas habituales "no garanticen la protección".

Asimismo, UGT apela a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que reconoce el derecho de las personas trabajadoras a interrumpir su actividad "ante un riesgo grave e inminente para su salud o su vida". Estas obligaciones, insiste el sindicato, "vinculan tanto a las administraciones públicas como a las empresas privadas que gestionan servicios externalizados".

Los sectores más expuestos y sobre los que se pide "especial vigilancia", son "mantenimiento de vías públicas, jardinería y obras de construcción y limpieza viaria y recogida de residuos urbanos". Ante la "urgencia" de la situación, UGT pide paralizar los trabajos a la intemperie en el ámbito local y sus contratas bajo alertas roja o naranja, especialmente en el tramo de mayor intensidad térmica, estimado entre las 11:00 y las 20:00 horas.

"REORGANIZAR TURNOS"

Por lo que respecta a servicios esenciales, el sindicato pide reorganizar turnos y horarios para evitar las horas centrales del día, de forma que se garanticen descansos obligatorios en zonas de sombra o climatizadas y acceso continuo a agua potable.

"Confiamos en una respuesta ágil y responsable por parte de la FVMP. Está en juego la salud y la vida de las personas trabajadoras de nuestros municipios, y la normativa vigente no deja margen a la especulación cuando los termómetros alcanzan niveles tan peligrosos", concluyen desde la organización sindical.

Además, UGT Serveis Públics del País Valencià se ha dirigido también a los comités de prevención y salud laboral de los diferentes centros de trabajo de los ayuntamientos para que, en aquellos casos en el que las temperaturas superen los 27 grados, "se adopten las medidas necesarias para la climatización de los espacios".