La UJI Big Band y el trompetista Rex Richardson actuarán en el concierto de clausura del curso de música de la UJI

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CASTELLÓ 9 Jun. (EUROPA PRESS) - -

La UJI Big Band pone fin al ciclo de actuaciones de final de curso de las aulas de formación de la Universitat Jaume I con un concierto que tendrá lugar el próximo viernes, 12 de junio, en el Paranimf. La agrupación musical compartirá cartel con el trompetista y compositor americano Rex Richardson, reconocido por su virtuosismo y su talento con la trompeta como voz solista.

El programa del concierto cuenta con ocho piezas musicales y está dividido en dos partes. En la primera, la UJI Big Band interpretará cuatro obras de jazz en una actuación codirigida por Víctor Colomer y David Pastor, que este año ha sido nominado a los premios de la Academia de Música de España en la categoría de mejor álbum instrumental.

Las piezas que hará sonar la Big Band son Okalvongo, una enérgica pieza de jazz instrumental compuesta por George Garzone y lanzada en 2013; Shiny Stockings, de Frank Foster; Always and forever, una canción del grupo Heatwave y que se ha convertido en un clásico versionado por muchos artistas; y Stolen Moments, un estándar de jazz compuesto por Oliver Nelson.

En la segunda parte del concierto, la UJI Big Band acompañará a Rex Richardson, que interpretará cuatro piezas. La primera será A Mayra, una composición del pianista cubano Bebo Valdés, que también ha sido interpretada por otros grandes músicos como el trompetista Arturo Sandoval junto con la WDR Big Band.

Las otras tres canciones del programa han sido creadas por el mismo Rex Richardson y son Lefty in the Clover, un vals de jazz, una meditación conmovedora sobre la pérdida que escribió para su mujer; Seize every day, una melodía escrita en homenaje a la leyenda de la trompeta Ryan Anthony al poco de su muerte en junio del 2020; y The Tao of Heavy D, una reconocida composición de jazz de estilo moderno y big band, que fusiona elementos clásicos del jazz con estructuras contemporáneas.

Rex Richardson también es profesor de la Universidad de Carolina y durante su trayectoria ha colaborado con numerosos músicos de prestigio internacional como Ray Charles, Aretha Franklin, Carl Fontana, Dave Douglas, Keith Lockhart, Arturo Sandoval, Joseph Alessi, James Morrison o Randy Brecker, entre otros. Además, Richardson fue nombrado Personalidad Internacional del Año 2008 por el Brass Herald, y ha sido definido como uno de los mejores virtuosos contemporáneos.

El concierto será de entrada libre hasta completar el aforo y tendrá lugar a las 20 horas del próximo día 12 de junio en el Paranimf de la UJI.

ACTUACIÓN EN BERLÍN

El concierto de la UJI Big Band llega después de la actuación de la UJI Big Band Combo, formado por seis músicos entre los que estaban los dos directores, David Pastor y Víctor Colomer, Michel Sáez, Julián González, Quini Bañuls y Toni Porcel, el pasado sábado 6 de junio en Berlín. Allí, la agrupación participó en un concierto especial que formaba parte de las actividades organizadas por la Universidad de Humboldt de Berlín, con motivo de la Larga Noche de la Ciencia.

En la segunda parte del concierto, Pastor y Colomer actuaron como solistas invitados en la actuación que ofreció la Humboldt Big Band en una velada que tuvo lugar ante el edificio de la Universidad de Humboldt, la más antigua de Berlín y donde han estudiado y trabajado cerca de 40 premios Nobel. La participación de la UJI Big Band Combo forma parte de la colaboración iniciada entre las dos agrupaciones el mes de junio del año pasado cuando la Humboldt Big Band participó en el concierto de clausura del año académico de la UJI.

La UJI Big Band se ha convertido en un referente del Espacio de Jazz del Servicio de Actividades Socioculturales, por donde han pasado gran número de estudiantes de la Universidad, del Conservatorio de Música de Castelló y profesionales del jazz.