La UJI ofrece nuevas dobles titulaciones, programas internacionales y planes de estudio renovados para el próximo curso - MANUEL CASAÑ/UJI

CASTELLÓ 15 Jun. (EUROPA PRESS) - -

La Universitat Jaume I ofrece un total de 2.873 nuevas plazas distribuidas en 40 grados y dobles grados para el próximo curso 2026-2027, una oferta académica a la que el nuevo estudiantado interesado ya puede preinscribirse dentro del proceso de preinscripción única de la Comunitat Valenciana que permanecerá abierto hasta el próximo 3 de julio a las 14 horas.

La preinscripción se puede formalizar a través del portal https://universitats.gva.es/es/preinscripcio-universitaria y los resultados se publicarán en la web el 10 de julio a partir de las 11 horas. Además, habrá un periodo de reclamaciones del 13 al 15 de julio, hasta las 14 horas.

Entre las principales novedades de la oferta académica de la UJI para el próximo curso destacan dos nuevas dobles titulaciones: el Doble Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Comunicación Audiovisual y el Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Humanidades.

Asimismo, la Universidad pone en marcha el Programa de Recorrido Académico Sucesivo PARS-IA Internacional en Ingeniería Industrial vía Ingeniería en Tecnologías Industriales que permite obtener simultáneamente las titulaciones del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y el Máster en Ingeniería Industrial por la Universitat Jaume I, y el título de Ingeniería de los Institutos Nacionales de Ciencias Aplicadas (INSA) de Francia.

Antes se accedía a este itinerario por solicitud dentro del antiguo programa EURUJI, pero este año, por primera vez, el programa se selecciona por preinscripción y cuenta con 18 plazas.

Un total de 13 grados de la oferta académica también inician nuevos planes de estudios que actualizan contenidos y metodologías para ajustarse a las demandas del mercado laboral y para adaptarse a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU).