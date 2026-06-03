La última reunión de la comisión del bono consumo en la Diputación de Alicante será el 10 de junio con las conclusiones

Archivo - Comisión de investigación del bono comercio en la Diputación de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la comisión de investigación del bono consumo en la Diputación de Alicante y vicepresidenta primera de la institución provincial, Ana Serna, del PP, ha concretado este miércoles que el 10 de junio se celebrará la última sesión de este órgano con el informe de conclusiones.

Así lo ha indicado durante el pleno ordinario de junio de la Diputación, después de que el diputado del PSPV Raúl Ruiz se haya interesado en saber cuándo se iba a convocar esa nueva reunión de la comisión y haya trasladado esa pregunta a Serna.

El órgano investigador constituido en la institución provincial se cerrará próximamente, después de que solo haya comparecido el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, único investigado en la causa judicial por los bonos, abierta inicialmente por un supuesto delito de estafa y/o fraude en subvenciones que la Policía cifró de forma preliminar en cantidades sin justificar de algo más de 100.000 euros.

El empresario fue detenido el 13 de marzo en el marco de estas pesquisas y ese mismo día quedó en libertad con cargos. Baño compareció, algo que es voluntario, a puerta cerrada en la comisión y reiteró su inocencia.

El cierre de la comisión se anunció después de que no comparecieran, tras haber sido llamados a hacerlo, los alcaldes de L'Alfàs del Pi y portavoz del grupo socialista en la corporación provincial, Vicente Arques; el de Elda y secretario general del PSPV en la provincia de Alicante, Rubén Alfaro; el de Alcoi y exportavoz de los socialistas en la Diputación, Toni Francés, y el exalcalde de Elche Carlos González. Los socialistas justificaron esa negativa ante la ausencia del expresidente de la corporación provincial y de la Generalitat, Carlos Mazón.

CRUCE DE REPROCHES

En el pleno de este miércoles, Ruiz ha reprochado al PP falta de documentación y le ha preguntado a Serna: "Me gustaría saber si tiene usted intención de convocar esa sesión para compartir con nosotros esas conclusiones y que podamos elevar un dictamen conjunto a este pleno".

Por su parte, la presidenta de la comisión y vicepresidenta primera de la Diputación ha defendido que, "a diferencia" de Ruiz, sí respeta "lo que se vota democráticamente" y que lo cumple y ha avanzado que esa reunión se va a celebrar el próximo miércoles, 10 de junio.

Según Serna, el informe de conclusiones de la comisión es "muy sencillo". "Esta comisión se crea precisamente para esclarecer la verdad. Hay un primer compareciente voluntario que es el señor Baño", ha indicado la diputada, quien ha reprochado al PSPV que se marchara de esa sesión durante la comparecencia del empresario, que se acogió "a su derecho, por respeto al procedimiento, de no contestar a ninguna pregunta, al igual que hizo la mujer del presidente del Gobierno en la Asamblea de Madrid", ha manifestado.

La presidenta del órgano de investigación ha asegurado que "tenía una pregunta preparada" ante la posible asistencia de los alcaldes y el exprimer edil socialista que fueron llamados, al considerar que habría sido la comparecencia "más relevante" y "más importante".

"Ustedes en una ocasión dejaron entrever que aquí hubo, por parte de no sé quién, coacción para contratar con Facpyme. Entonces mi pregunta iba a ser si alguien había coaccionado al señor Vicente Arques, en este caso porque es un compañero diputado, porque eso sí esclarece muchas cosas, eso sí es interesante. Yo creo que la historia al final la tienen que contar los que la han vivido", ha apuntado Serna.

Y ha agregado: "Lo demás es pura ciencia ficción, que es a lo que ustedes nos tienen acostumbrados, y en otras ocasiones ha funcionado, pero en esta no, porque el informe de conclusiones es que no hay absolutamente nada".