Ultraligera, primera banda en lograr 'sold out' en los Conciertos de Viveros de València

Archivo - La banda Ultraligera posa para Europa Press. ARCHIVO. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ultraligera ha colgado el cartel de 'entradas agotadas' para el concierto que ofrecerá el próximo 11 de julio en los Conciertos de Viveros de València.

Se trata del primer grupo que logra el 'sold out', mientras que el concierto de Danny Ocean, programado para el lunes 6 de julio, está "a punto de completar su aforo", asegura el Ayuntamiento de València en un comunicado.

La concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, ha destacado que "la magnífica acogida que está teniendo esta edición, como ya pudo comprobarse este jueves en el arranque de los Conciertos de Viveros con el directo de Mikel Erentxun". "Se vuelve a demostrar que son uno de los grandes referentes musicales del verano y una de las citas más esperadas de la Feria de Julio", asevera.

Para Gil, "el lleno absoluto de Ultraligera y el ritmo de venta de Danny Ocean son un reflejo del interés que despierta una programación que combina artistas nacionales e internacionales de primer nivel, talento valenciano y propuestas para públicos de todas las edades".

El concierto de Ultraligera confirma el gran momento que atraviesa una de las bandas con mayor proyección del panorama nacional, mientras que Danny Ocean, uno de los artistas latinos más escuchados del momento, afronta sus últimos días de venta con muy pocas localidades disponibles para una de las actuaciones más esperadas de esta edición.