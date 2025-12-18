La UMH aprueba un presupuesto de 145 millones para 2026, centrados en "talento" e "inversión" - UMH

ALICANTE, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del consejo social de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha aprobado el presupuesto para 2026 de la institución académica, que asciende a 145.233.752,75 euros, en un marco presupuestario plurianual sostenible, y centrados en "talento" e "inversión".

Dicho marco, según la UMH, está basado en "dos pilares fundamentales". El primero de ellos es la financiación estructural básica que proviene de la Generalitat Valenciana y que "garantiza el funcionamiento diario" de la universidad, "en un contexto estratégico definido por la reciente firma del acuerdo de financiación plurianual (AFP) para el periodo 2026-2029, asegurando así una senda de estabilidad financiera a medio plazo".

Por otro lado, el segundo es "el esfuerzo inversor notable en inversiones estratégicas sostenibles, financiado con fondos propios de la UMH, que permite ir más allá de la gestión ordinaria", y que "se canaliza estrictamente en el marco del plan plurianual de financiación propio (PPFP) de la UMH, garantizando la plena sostenibilidad económica a largo plazo".

Así, ha continuado la institución, "los principales incrementos presupuestarios se dedican al desarrollo profesional y a las inversiones estratégicas sostenibles, con el objetivo final de garantizar la máxima calidad del servicio público de educación superior que la UMH ofrece a la sociedad; especialmente en Formación, Investigación e Innovación de excelencia universitaria".

Las dotaciones para atender los gastos de personal de la UMH aumentan "considerablemente", con un crecimiento del 8,4 por ciento, y el incremento "se destina a cubrir el crecimiento vegetativo, las promociones y nuevas necesidades, con el fin de continuar con el fortalecimiento y profesionalización de los recursos humanos, así como consolidar la estabilización de plazas y favorecer el desarrollo de la carrera profesional".

La universidad dedica 13,5 millones de euros a inversiones reales, lo que supone un aumento del 62,02%, financiadas con fondos propios de la UMH en más del 70%. Los destinos principales están relacionados con obras de construcción, donde destacan la finalización del nuevo Aulario Perleta en el campus de Elche, así como el inicio de las obras de la Nau de la Salut en el de Sant Joan d'Alacant.

También se incorporan dotaciones para el plan de eficiencia energética y descarbonización, lo que "reafirma el compromiso ambiental de la institución", y "se mantienen las inversiones bibliográficas con una dotación superior a 1,5 millones de euros". Las infraestructuras TIC cercanas al millón de euros o las actuaciones de urbanización son otras de las líneas previstas en materia de inversiones.

Según la UMH, el presupuesto de 2026 refleja "los esfuerzos de la institución por racionalizar las políticas internas y ajustarlas a la financiación estructural, en el marco del propio plan plurianual de financiación que la institución proyecta en un escenario de tres ejercicios presupuestarios".

Las cuentas incorporan "un conjunto de acciones y proyectos en distintos ámbitos de actuación" al destinar "más de 8,6 millones de euros a la investigación y transferencia, superando el objetivo del 5%" establecido por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

EQUIPAMIENTO DOCENTE

Asimismo, aumentan las dotaciones para equipamiento docente, "lo que garantiza las aportaciones para las enseñanzas de las titulaciones consolidadas y realiza un importante esfuerzo inversor para aportar equipos innovadores que respondan a las necesidades de los nuevos grados".

Se incrementa la dedicación de fondos propios de la UMH en más del 12% para "garantizar las líneas presupuestarias destinadas al estudiantado". Estas incluyen, entre otras, las dotaciones para becas, ayudas y prácticas que la UMH pone a su disposición de los estudiantes como "las de apoyo a la matriculación, ayudas para comedor, transporte y movilidad, formación en idiomas y complemento en las prácticas profesionales".

Del mismo modo, "se asignan cerca de 3,6 millones de euros a acciones para la comunidad universitaria, actividades deportivas y campus saludables". En el ámbito deportivo, destaca la inversión para la reposición integral del campo de fútbol.

Según la UMH, "se refuerza el compromiso con la proyección internacional y la cooperación solidaria". En este sentido, destinan "recursos significativos para impulsar la internacionalización y los proyectos de impacto global, con una dotación superior a los 2,2 millones de euros para estas acciones, así como las de cooperación al desarrollo, incluyendo ayuda humanitaria y proyectos ligados a los ODS".

"CULTURA, DIVERSIDAD E IGUALDAD"

Igualmente, la institución ha resaltado que "afianza" su dimensión social al destinar "recursos clave para fortalecer las políticas de cultura, diversidad e igualdad, manteniendo su apoyo a los programas de extensión formativa como las Aulas Universitarias de la Experiencia, asegurando así el servicio público de calidad y la participación social a lo largo de toda la vida".

"Se dota la estrategia de multilingüismo con una cuantía total de 497.043,03 euros, crucial para la formación en idiomas, como el inglés o el valenciano, y la proyección internacional de la comunidad universitaria, a través del impulso de los programas IRIS, LLUMH y ACLES. Aumentan las dotaciones para fomentar las prácticas sanitarias del estudiantado, consolidando la clínica podológica y apostando por la simulación clínica y ampliando los recursos para el fomento de las actividades científicas entre este colectivo", agrega.

Además, "se da un impulso estratégico al mecenazgo y a las cátedras como elementos clave para canalizar la presencia activa de la sociedad en la universidad, facilitando la participación de empresas, instituciones y particulares, a través de proyectos específicos que potencian la investigación de excelencia, desarrollan programas de formación especializada y ofrecen apoyo directo al estudiantado", "mediante la concesión de becas, premios o fomentando su inserción laboral".

Finalmente, ha detallado, "se amplía" la cuantía de los encargos a la fundación de la universidad (FUMH), al superar los 2,2 millones de euros, "centrados en el impulso al emprendimiento y la gestión del Parque Científico".

"CINCO INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS"

También ha remarcado que "el presupuesto 2026 se acompaña de cinco instrumentos estratégicos para guiar las actuaciones del próximo año", como son "el presupuesto participativo", "en ODS", "en perspectiva de género", "en materia medioambiental" e "investigador".

"En resumen, la universidad proyecta para el ejercicio 2026 un presupuesto expansivo y eficiente, que demuestra capacidad financiera para invertir en infraestructuras clave, utilizando sus propios ahorros", han señalado.

Y ha concluido: "Se trata de un presupuesto que cumple con las obligaciones de la universidad con la sociedad y sus profesionales, adaptándose a la nueva realidad normativa de la LOSU y manteniendo los niveles de calidad en docencia, investigación y servicios".