La UMH aprueba salir de la Xarxa Vives: "Sus posicionamientos no son respetuosos con el Estatut d'Autonomia"

ALICANTE, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejo de gobierno de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha aprobado por unanimidad, en su sesión del 29 de octubre, su salida de la Xarxa Vives d'Universitats al considerar que "los posicionamientos y comunicados recientes" de esta asociación "se alejan de lo puramente académico y no son respetuosos con el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana".

Así lo ha recogido la institución académica en un texto publicado en su página web, donde ha apuntado que el acuerdo también recoge que "la UMH, independientemente de esta decisión, va a continuar con su política de defensa y promoción del valenciano".

Todo ello, ha proseguido, de acuerdo "con las leyes vigentes" y, "en especial", con el artículo 20 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).