La UMH critica a un profesor de IES por enviar una foto del examen de Historia de la PAU 20 minutos después de su inicio

La institución lamenta la "irresponsabilidad" del docente, pero apela a la calma y asegura que "no se tendrá que repetir" la prueba

ALICANTE, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicerrector de Estudiantes y Coordinación de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), José Juan López Espín, ha lamentado la "irresponsabilidad" y "falta de respeto" de un profesor de un instituto que, según ha asegurado, ha enviado una foto del examen de Historia de España de la convocatoria ordinaria de junio de 2025 de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 20 minutos después de que ya se hubiera iniciado dicha prueba, teniendo en cuenta que en la Comunitat Valenciana está establecido que tienen que transcurrir al menos 45 minutos para poder llevar a cabo esta acción.

En estos términos se ha manifestado López Espín en declaraciones a Europa Press, en relación con el transcurso de dicho examen este miércoles por la mañana en el tribunal del Campus de Las Salesas, ubicado en Orihuela (Alicante). Además, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" al estudiantado "porque no hay que repetir" esta prueba.

El representante de la institución académica ha asegurado que se va a investigar este hecho y no descarta que se adopten medidas, aunque ha remarcado que no se debe repetir el examen porque no ha habido una filtración, ya que "no lo tenía nadie antes" de la hora establecida y el alumnado que se ha presentado "ya estaba dentro del aula y llevaba 20 minutos haciéndolo" cuando este profesor ha enviado la instantánea.

Al respecto, López Espín ha apuntado que ya se ha hablado con este docente que ha mandado la foto y que se han visionado capturas de pantalla con la hora, que, según ha explicado, indican que el envío se ha producido 20 minutos después de que se haya iniciado la evaluación.

"Por lo tanto, no hay problema, porque todos los estudiantes estaban dentro", ha agregado el vicerrector, quien también ha recordado que si el examen se hubiera filtrado antes de la hora oficial, la situación sería otra distinta, ya que eso sí sería motivo de impugnación e incluso de repetición.