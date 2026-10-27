Unai Sordo llama a una "inmensa movilización social" el 11N porque "la vivienda es la mayor fractura socioeconómica"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, arranca en Valencia la gira preparatoria de la huelga general junto con la secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se ha mostrado "convencido" de que la huelga general convocada el 11 de noviembre será una "inmensa movilización social" y "va a desbordar las calles de toda España porque la vivienda constituye la mayor fractura socioeconómica que existe en nuestro país"

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios en Quart de Poblet (Valencia), donde ha arrancado la gira preparatoria de la huelga general junto a la secretaria general de CCOO PV, Ana García.

El dirigente sindical ha destacado la fractura que supone el acceso a la vivienda, que viven "de forma muy intensa la gente joven", pero también, por ejemplo, a "millones de hogares donde las personas que lo componen no pueden dar por finalizada una relación sentimental porque las dos personas que están en esa casa no pueden individualmente adquirir una vivienda".

"Hoy en nuestro país hay cientos de miles y no millones de personas de menos de 30 o 35 años que siguen viviendo en la casa de sus padres y esto es un problema sociológico e incluso psicológico de primera magnitud", ha expuesto.

Unai Sordo ha reivindicado que "hay que abaratar los precios de la vivienda de una forma drástica" a lo largo de "la próxima década" y ha advertido que "no valen solo con medidas regulatorias", sino que "el 11 de noviembre tiene que cambiar el sentido común de la sociedad española sobre cómo afrontar el tema de la vivienda".

LA "BASE ESTRUCTURAL" DEL DESAHUCIO DE MARICARMEN

El líder de CCOO ha destacado que "la chispa emocional que ha encendido el problema de la vivienda ha sido el desahucio y el posterior fallecimiento de Mari Carmen Abascal, pero la base estructural del problema de la vivienda estaba instalado en nuestro país desde hace muchos años".

Ante ello, ha apostado por "una gran movilización que apele al conjunto de administraciones públicas y al conjunto de fuerzas políticas para que, ocurra lo que ocurra en el ciclo político en España, sea irreversible una política de vivienda verdaderamente ambiciosa y que permita que nadie, que ningún trabajador, que ninguna trabajadora en España, tenga que dedicar más del 30% de sus ingresos a pagarse una vivienda a vida".

LA REGULACIÓN, "ASPIRINA ANTE UNA ENFERMEDAD TERMINAL"

El secretario general de CCOO ha defendido que "la vivienda tiene que constituirse como un pilar del estado de bienestar para el siglo XXI". Para ello, ha indicado la necesidad de "una gran infraestructura pública de millones de viviendas a precios protegidos que permitan a millones de familias a acceder a esos pisos y que además sirvan para bajar los precios de mercado".

"Si no se hace esa infraestructura de precios protegidos, solo las medidas regulatorias no servirán, será como una aspirina ante una enfermedad terminal", ha aseverado.

"LASTRA EL INCREMENTO DE LOS SALARIOS"

Unai Sordo ha puesto el foco en que "la vivienda lastra el incremento de los salarios de millones de personas", y ha remarcado que "de poco sirve estar en récords de empleo que estamos", o que los salarios medios "estén subiendo por encima del 4 % en los últimos años, que es histórico, si luego los pisos crecen a un 12 % de incremento interanual". Es un desbarajuste, es un despropósito y es un problema social, pero también es un problema económico para nuestro país", ha avisado.

Por ello, ha explicado que el 11 de noviembre "vamos a hablar de salarios, porque lo que está pasando en España por segunda vez en cinco años es muy grave".

Aunque ha reconocido que la inflación está relacionada con conflictos internacionales, Sordo ha apuntado que "tambiém es consecuencia de que las grandes empresas españolas con poder de mercado están incrementando los precios a las familias para mantener intactos sus beneficios empresariales". "Y esto es un escándalo que este país no se puede prevenir", ha advertido.

"Por tanto hay que subir los sueldos entre el 4 y el 7%, hay que renovar el SMI al menos con una subida del 7% y todo esto tiene que hacerse a través de un gran acuerdo estatal que facilite la negociación de los convenios correctivos. Y no es presentable el bloqueo de esa negociación por parte del CEOE", ha expuesto.

Por ello, ha apuntado que "la CEOE también es destinataria principal de esta huelga general, que tiene como objetivo, sobre todo, facilitar, promover, vectorizar en el ámbito laboral, una inmensa movilización social que estamos convencidos que se va a dar en España".

CONDENA LOS ALTERCADOS EN BARCELONA Y BILBAO

Por otra parte, preguntado por si le preocupa cómo puede afectar a la huelga la presión en las calles tras los disturbios ocurridos en Barcelona y Bilbao, Unai Sordo ha subrayado que "las movilizaciones que se están dando en el entorno de la vivienda, por demandas sociales y las que vamos a impulsar el 11 de noviembre son y van a ser movilizaciones pacíficas, movilizaciones cívicas". A su juicio, "España da siempre un ejemplo de civismo cuando sale a protestar por cuestiones sociales o políticas a la calle".

Unai Sordo ha "condenado y rechazado taxativamente, sin matiz alguno", los disturbios de los últimos días y ha pedido "transparencia en saber quién es esta gente, de dónde sale, quién les convoca y cómo se vinculan entre sí", porque a su juicio "están pasando cosas raras".

Aunque ha señalado que no quiere "hacer ninguna afirmación categórica" hasta disponer de más información, Unai Sordo ha advertido a renglón seguido de que "hay un intento poco maquillado ya de desestabilizar a todos y cada uno de los países de la Unión Europea desde fuerzas extranjeras, desde movimientos que no digo que vengan directamente de ningún tipo de Estado pero que están tratando de desestabilizar las democracias a través de la irrupción de populismos de extrema derecha y a través de movilizaciones que, a veces, no son tales sino que son actos de pillaje como los que hemos visto ayer en Bilbao".

LLAMAMIENTO A LA HUELGA DESDE LA ZONA DANA

Por su parte, la secretaria general de CCOO PV ha puesto el foco en el carácter "simbólico" de realizar el llamamiento a la huelga desde la zona afectada por la dana del 29 de octubre de 2024, cuando en dos días se cumplirá el segundo aniversario de las inundaciones.

García ha hecho hincapié en los "beneficios multimillonarios" de las empresas, 71.000 millones en 2025, y ha asegurado que "sí que se puede repartir la riqueza que la clase trabajadora está generando" en un momento en el que "la gente no llega a fin de mes", ha reprochado.

Además, ha añadido que es necesario que la vivienda "sea un derecho y no un negocio" y que "no haya una extracción de las rentas del trabajo hacia las rentas del capital en materia de vivienda". Por todo ello, ha pedido "parar la vida, los servicios públicos, parar en todas las empresas y llenar las manifestaciones" que se organizarán en la Comunitat Valenciana a las 18 horas.