Unanimidad en Les Corts para tramitar dos propuestas del PSPV sobre la abolición de la prostitución

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro grupos representados en Les Corts han dado su apoyo a que siga adelante la tramitación de dos propuestas del PSPV encaminadas a la abolición de la prostitución, que buscan modificar las leyes autonómicas de carreteras y espectáculos para "sancionar al putero".

Así lo ha defendido la diputada del PSPV Gabriela Bravo, que ha argumentado que sus propuestas "no hablan solo de sanciones y multas", sino de "derechos". "Lo que nos jugamos es la defensa de la dignidad y los derechos de las mujeres", ha subrayado en el pleno de este miércoles, un día antes de la votación.

Bravo ha empezado su intervención agradeciendo al Front Abolicionista su participación activa y que dé "voz a las víctimas", así como su "compromiso, valentía y lucha incansable para conseguir una sociedad libre de prostitución".

La también exconsellera de Justicia e Interior ha subrayado que las mujeres siguen siendo "explotadas sexualmente para mayor satisfacción de los deseos sexuales de los hombres". "No podemos seguir banalizando el sufrimiento de las mujeres", ha subrayado.

Igualmente, ha destacado que los datos en la Comunitat Valenciana son "alarmantes", con entre 10.000 y 13.000 mujeres en situación de prostitución y más de 164 clubs.

"CORREDOR MEDITERRÁNEO DE LA PROSTITUCIÓN"

La diputada ha criticado la existencia del "corredor mediterráneo de la prostitución" y de "52.000 anuncios en Internet que nos recuerdan que la mercancía femenina está en venta". Además, ha subrayado que el "95% de las mujeres abandonarían la prostitución si tuvieran otro tipo de vida".

Según ha expuesto, estas proposiciones de ley permitirán avanzar para "eliminar la principal causa de la existencia de la prostitución que es la demanda, aumentar el control de los establecimientos que se dedican a la explotación sexual sancionando al proxeneta y garantizar la atención de todas las mujeres con un plan integral que contemple todos los recursos necesarios para poder recuperarse física y psicológicamente y construir un proyecto de vida digno".

"Detrás del negocio de la prostitución no hay trabajadoras de sexo liberadas, sino sociedades donde el hombre y la mujer no tienen el mismo valor", ha insistido, y ha remarcado que "no podemos hablar de prostitución sin referirnos a la trata porque ambas son las dos caras de una misma moneda"

En esta línea, Bravo ha subrayado que "cuanto mayor sea la industria del sexo pagado, mayor será el número de víctimas de trata", que "la prostitución es una forma de extrema de violencia contra las mujeres que supone una mercantilización y cosificación del cuerpo femenino" y que "las mujeres prostituidas son también víctimas de violencia de género". "Tenemos la oportunidad de iniciar el camino para cambiar leyes y mentalidades para que la sociedad reaccione frente a esa forma brutal de esclavitud del siglo XXI", ha reivindicado.

"FORMA EXTREMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO"

Por parte de Compromís, Verònica Ruiz ha avanzado que apoyarán las propuestas del PSPV porque tienen "muchas ideas que aportar y mucho trabajo realizado".

Ahora bien, ha defendido que acabar con la explotación sexual requiere de políticas integrales y coordinadas entre administraciones que vayan a la raíz de las causas de la prostitución: "Solo así podremos erradicar esta forma extrema de violencia de género".

Desde el PP, Verónica Marcos ha expuesto que, aunque apoyarán las iniciativas de Bravo, a su juicio no son la solución sino "una tirita legislativa".

"No se acaba con la esclavitud del siglo XXI con la reforma de dos leyes", ha aseverado, y en su lugar ha abogado por un debate "sereno" con la participación de expertos, asociaciones de víctimas y fuerzas y cuerpos de seguridad.

Por su parte, el diputado de Vox José Mª Llanos ha confirmado que su grupo apoyará las propuestas porque, ha dicho, no son "como los socialistas.

En el debate ha habido acusaciones cruzadas entre PP y PSPV por "no haber hecho nada" durante sus respectivos gobiernos. Bravo ha reprochado a los 'populares' no haber legislado al respecto durante 20 años, mientras la diputada del PP le ha afeado presentar "a última hora" en la anterior legislatura esta propuesta para "coronarse como la abolicionista de la Comunitat Valenciana".

COMISIÓN DE POLÍTICAS DE DISCAPACIDAD

Por otro lado, los grupos han mostrado unanimidad a la creación de una comisión de políticas de discapacidad en Les Corts, que ha defendido la diputada del PP Elena Bastidas y que han apoyado PSPV, Compromís y Vox.