La UNED Sénior de Xàtiva presenta este martes la oferta de módulos para el curso 2025-2026 - AYUNTAMIENTO DE XÀTIVA

VALÈNCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La UNED Sénior de Xàtiva (Valencia), dirigida a las personas mayores de 55 años, presenta este martes, a las 19.00 horas en la Sala Noble de la Casa de Cultura, su oferta de módulos para el curso 2025-2026.

El acto contará con la presencia de la primera teniente de alcalde y concejala de Educación, Amor Amorós; del Director del Centro Asociado UNED Alzira-Valencia, Alejandro Cerdà, y de los profesores-tutores de los diferentes módulos, quienes explicarán los contenidos, programación y metodología de cada uno de los cursos que se impartirán a lo largo de este ejercicio 2025- 2026, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Como es habitual, en este evento se dará oficialmente la bienvenida al nuevo curso 2025-2026 y se proporcionará toda la información necesaria en relación con los diferentes módulos o líneas formativas ofrecidas, los plazos, requisitos e instrucciones para matricularse, así como horarios, contenidos, metodología formativa y cualquier otra duda o sugerencia que pueda surgir.

Este año se ha ampliado la oferta formativa hasta un total de diez módulos diferentes que "tratan de dar cobertura a las demandas e inquietudes del alumnado".

Así, se impartirán los habituales cursos de historia, patrimonio, música, cerámica, artes escénicas e inglés. Además, se continuará con el curso de literatura introducido el ejercicio anterior y, como novedad, se añaden tres cursos sobre Inteligencia Artificial, Nutrición y salud y Ciencia.

A los itinerarios formativos propiamente dichos, hay que añadir las conferencias que desde el año pasado programa la UNED dirigidas a toda la ciudadanía, bajo el título UNED Activa, y que pretenden dar una visión especializada sobre diferentes aspectos de la actualidad.

La UNED Sénior de Xàtiva comenzó su actividad en el curso 2009-2010 y se consolidó a lo largo de los siguientes años con una "gran acogida" por parte de la ciudadanía que, año tras año, ha respondido a los diferentes itinerarios formativos que durante estos años se han propuesto desde el centro.

Una oferta que se dirige a las personas mayores de 55 años que, con independencia de su formación académica, estén interesadas en "enriquecer sus conocimientos de manera activa y participativa". Así, les proporciona una herramienta para "asumir nuevos retos formativos con el aprendizaje de nuevas competencias en diferentes áreas".

Por ello, la oferta académica Sénior trata de adaptarse a las demandas e inquietudes del alumnado y se centra en la difusión de la herencia cultural de su entorno más cercano: la ciudad de Xàtiva y las comarcas vecinas.