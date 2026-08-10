La Unió alerta de que la Comunitat pierde más de 7.100 solicitantes de la PAC en tres años y lidera la caída en España

Cosechadora en imagen de archivo - LA UNIÓ

VALÈNCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unió Llauradora i Ramadera ha denunciado que la Comunitat Valenciana está sufriendo "una pérdida continuada y muy significativa" de agricultores y ganaderos y superficie dentro del sistema de ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

Según los datos de solicitudes de las últimas campañas, se ha pasado de 40.764 solicitantes en 2023 a 33.607 en 2026, lo que supone 7.157 solicitantes menos en apenas tres años y una reducción acumulada del 17,56%.

"La evolución confirma que no se trata de una oscilación puntual de una campaña, sino de una tendencia sostenida durante el actual periodo de la PAC 2023-2027", ha lamentado en un comunicado la organización agraria.

La Comunitat Valenciana registró 40.764 solicitudes en 2023, 37.476 en 2024, 35.287 en 2025 y 33.607 en 2026. En términos gráficos, prácticamente uno de cada seis solicitantes valencianos de 2023 ya no figura en la PAC de 2026.

Además, la Comunitat Valenciana lidera la pérdida porcentual de solicitantes de toda España, con un descenso del 17,56%, por delante de Navarra (-15,13%), La Rioja (-15,05%) y Cataluña (-14,93%). En el conjunto del Estado se ha pasado de 622.404 a 563.095 solicitantes, un 9,53% menos.

"Estamos perdiendo solicitantes a un ritmo prácticamente el doble de la media española, por lo que no puede explicarse únicamente como una tendencia general de concentración de explotaciones o reducción de perceptores. Existe un diferencial valenciano que debe analizarse y corregirse", ha señalado la Unió.

La superficie declarada en la PAC también confirma la dimensión del problema. En 2023 ascendía a 435.120 hectáreas, frente a las 404.263 hectáreas de 2026, es decir, 30.857 hectáreas menos y una reducción del 7,09%. La Comunitat Valenciana también encabeza la reducción porcentual de superficie declarada, por lo que coinciden dos indicadores especialmente preocupantes: la pérdida de agricultores y la pérdida de superficie agraria.

Para la Unió, esta evolución es coherente con problemas estructurales como el abandono de actividad y superficie agraria, la falta de rentabilidad de numerosas explotaciones, las dificultades para mantener explotaciones profesionales y la insuficiencia del relevo generacional.

La organización considera que estos datos obligan a cambiar el enfoque de la negociación de la futura PAC. "No podemos considerar un éxito mantener el cheque autonómico de la PAC si cada vez hay menos agricultores valencianos que lo cobran y menos superficie agraria dentro del sistema", ha indicado.

La Unió reclama que la PAC 2028-2034 priorice a los agricultores y ganaderos profesionales y activos, adapte los pagos a la realidad agronómica mediterránea, refuerce el pago redistributivo hacia las explotaciones profesionales y familiares y establezca un verdadero régimen simplificado para los pequeños perceptores, especialmente por debajo de 5.000 euros, reduciendo burocracia y cargas administrativas.

Asimismo, considera necesario un tratamiento específico para la agricultura mediterránea, los cultivos permanentes y los secanos mediterráneos.

A su juicio, "la negociación de la futura PAC no puede volver a limitarse a discutir cuántos millones corresponden a cada comunidad autónoma. Debemos hablar de cuántos agricultores queremos que continúen trabajando, qué superficie agraria queremos mantener productiva y qué modelo de agricultura queremos conservar".

La organización agraria ha asegurado que defenderá una PAC 2028-2034 "menos preocupada por conservar repartos históricos y mucho más orientada a conservar agricultores, ganaderos y superficie agraria productiva". "La Comunitat Valenciana no necesita únicamente mantener su cheque de la PAC; necesita una PAC que mantenga a sus agricultores y ganaderos", concluye.