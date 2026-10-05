La Unió alerta de una merma de más del 40% en la producción de miel por la sequía y la presión del abejaruco

Apicultores - LA UNIÓ

VALENCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unió Llauradora i Ramadera ha alertado de que la combinación de la sequía y la elevada afección del abejaruco provocará una merma de más del 40 % en la producción de miel de la Comunitat Valenciana, en un año especialmente complicado para las explotaciones apícolas.

La falta de floración, la mayor mortalidad de abejas y el incremento de los costes de alimentación, manejo, traslado y reposición de enjambres están poniendo en riesgo la continuidad de numerosas explotaciones, según ha detallado la organización agraria en un comunicado.

Destaca además que casi el 99 % de las colmenas de la Comunitat Valenciana son trashumantes, por lo que la situación afecta especialmente a unas explotaciones que necesitan desplazarlas en busca de floraciones y que soportan unos costes crecientes.

"Cada colmena que se muere, y estos días en la Comunitat Valenciana están muriendo a miles, el apicultor pierde 120 euros", ha explicado el secretario general de La Unió, Carles Peris. Actualmente existen en en el territorio valenciano 2.440 explotaciones apícolas y 271.557 colmenas censadas.

La Unió, que ha trasladado "nuevamente" a la Conselleria de Agricultura la "grave y persistente" afección que está provocando el abejaruco, ha señalado que en 2026 la presión de esta especie ha sido excepcionalmente elevada en algunos puntos, comprometiendo el desarrollo de los enjambres, la producción de miel y otros productos apícolas.

La organización recuerda que ya advirtió de esta problemática en octubre de 2023, cuando solicitó medidas de prevención y compensación y reclamó un protocolo oficial. En febrero de 2024 volvió a pedir una ayuda directa para las explotaciones afectadas. "Han pasado tres años desde la primera petición y seguimos sin una respuesta", ha denunciado la organización.

La presencia continuada del abejaruco no solo provoca una depredación directa de abejas. También genera un efecto disuasorio en las inmediaciones de los asentamientos, reduciendo el pecoreo y, con ello, la entrada de néctar y polen. Esto obliga a las colonias a consumir sus reservas, afecta a la alimentación de la cría y debilita progresivamente los enjambres, especialmente cuando ya están sometidos a la sequía, la escasez de floración y otros factores sanitarios y climáticos.

MEDIDAS

La Unió recuerda que la Orden 8/2023, de 20 de abril, que regula las ayudas de intervención en el sector apícola de la Comunitat Valenciana, contempla en su anexo I, apartado 2.1.6, la posibilidad de financiar medidas preventivas frente al abejaruco cuando exista un protocolo oficial autorizado. Por ello, considera necesario que la Generalitat desarrolle y apruebe dicho protocolo para que esta previsión pueda aplicarse de forma efectiva.

La organización subraya que la protección del abejaruco y el apoyo a la apicultura son compatibles y apuesta por una política de convivencia basada en medidas preventivas autorizadas, selectivas y no lesivas, así como en la compensación de los perjuicios que no puedan evitarse. LA UNIÓ no plantea actuaciones de control poblacional ni sobre los nidos.

Por todo ello, reclama a la Generalitat un protocolo oficial elaborado con participación del sector, una línea estable de ayudas para compensar los daños y financiar medidas preventivas, con prioridad para las explotaciones profesionales, y un programa de investigación y seguimiento que permita determinar qué sistemas disuasorios resultan realmente eficaces.

La organización pide asimismo que sean subvencionables mallas y estructuras de protección, sistemas acústicos o visuales debidamente autorizados y otras medidas compatibles con la conservación del abejaruco, así como un procedimiento sencillo para acreditar los daños y solicitar las ayudas, especialmente adaptado a las características de las explotaciones trashumantes.

LA Unió considera que, después de las reiteradas peticiones formuladas desde 2023, ha llegado el momento de pasar del reconocimiento del problema a la aplicación efectiva de soluciones, porque la carga económica derivada de la mortalidad y el debilitamiento de las colonias no puede recaer indefinidamente sobre los apicultores.