La Unió y AVA tachan de "pequeña victoria" el retraso del acuerdo UE-Mercosur y mantienen las movilizaciones

VALÈNCIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unió Llauradora i Ramadera y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) consideran "una pequeña victoria" y "un paso fundamental" la decisión del Europarlamento de denunciar el acuerdo entre la Unión Europea y los países de Mercosur ante el Tribunal de Justicia europeo (TJUE). No obstante, ambas organizaciones mantendrán las movilizaciones convocadas durante las próximas semanas.

El pleno del Parlamento Europeo ha acordado este miércoles por una diferencia de apenas diez votos denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el TJUE por las dudas de su compatibilidad con el derecho comunitario. En la práctica, esto suspenderá el proceso de ratificación del pacto, pero no necesariamente de su aplicación provisional, que depende de la Comisión Europea.

En un comunicado, La Unió destaca que es "un primer éxito muy relevante" que llega un día después de que remitiera una carta a los europarlamentarios españoles para que votaran a favor de la remisión del acuerdo a la justicia europea. Esta entidad agraria agradece el sentido del voto y se muestra satisfecha del trabajo de seguimiento y presión realizado en Europa.

Aunque es consciente de que es una decisión temporal y "no significa que el acuerdo quede descartado en un cajón", defiende que "es un paso importante para seguir trabajando y protestando para que, si alguna vez hay acuerdo, sea lo más justo para los intereses de los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana".

"Seguiremos luchando y la presión de nuestros agricultores y ganaderos ahora es aún más importante. Ni que decir tiene que mantenemos todo nuestro calendario de manifestaciones y concentraciones, como la tractorada del próximo 11 de febrero en Madrid", subraya Carles Peris, secretario general de La Unió.

Esta organización estará "al tanto" de lo que han votado los europarlamentarios, especialmente los españoles y valencianos, cuando se haga público. Además, señala que el Europarlamento no podrá votar sobre el acuerdo hasta que el TJUE haya emitido su opinión, "un proceso que normalmente tarda entre 18 y 24 meses", mientras "la Comisión Europea todavía puede proponer en los estados la aplicación provisional del acuerdo comercial, circunstancia que por ahora no se ha debatido, ni acordado, ya que solo se autorizó la firma".

Por su parte, AVA-Asaja resalta que la decisión llega justo un día después de la manifestación que las organizaciones agrarias del Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas Comunitarias (COPA-Cogeca) protagonizaron en Estrasburgo a las puertas de la Eurocámara.

"Solo a través de organizaciones agrarias fuertes, organizadas y con presencia en los centros de decisión europeos es posible defender los intereses del campo y alcanzar logros como este", expresa, y agradece el compromiso de los agricultores y ganaderos que han salido a la calle para exigir un acuerdo justo y equilibrado para el sector.

Para AVA, la decisión permite avanzar en el análisis del acuerdo y "refleja que existen dudas jurídicas y políticas reales", por lo que confía en que este dictamen sirva para "frenar la ratificación de un acuerdo claramente desequilibrado y perjudicial para los agricultores y ganaderos europeos". Espera que este paso contribuya a detener "un proceso de ratificación que pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones, sobre todo de cítricos, arroz, ganadería y apicultura en la Comunidad Valenciana", y hace un llamamiento al Gobierno de España para que defienda de forma clara al sector agrario garantizando el principio de reciprocidad y unas condiciones de competencia justas.

"Que el Europarlamento haya decidido solicitar al TJUE que examine si la negociación con Mercosur cumple el tratado de Roma es tremendamente importante. El fruto de nuestro esfuerzo está ahí y es necesario que sigamos insistiendo. Toda Europa unida ha de lograr que ese acuerdo con Mercosur se adapte a la reciprocidad y el respeto a la producción agraria valenciana y europea", manifiesta el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado.

Asaja, Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y Unión de Pequeños Agricultores (UPA) mantienen la convocatoria conjunta de más movilizaciones entre el 26 y el 30 de enero, que tendrán el 29 de enero como 'superjueves', para seguir presionando a los representantes políticos. AVA participará el próximo jueves en una manifestación en València a la que están invitados tanto productores como consumidores y entidades de la sociedad civil.