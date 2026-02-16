La Unió cuantifica pérdidas directas de más de 26 millones en el campo por la sucesión de temporales de viento

Daños en naranjos por el viento - LA UNIÓ

VALÈNCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unió Llauradora estima que los 25 días seguidos de temporales con viento, algunos de ellos con especial fuerza, han provocado en el campo de la Comunitat Valenciana en una primera valoración unas pérdidas superiores a los 26 millones de euros como consecuencia de daños directos en las cosechas.

A esa cantidad habría que sumar las pérdidas indirectas o las de las ocasionadas en las infraestructuras agrarias, sobre todo en invernaderos deshechos por la virulencia de los vientos, que serán "bastante importantes", según ha informado la organización agraria en un comunicado.

Los principales daños se centran en el cultivo de los cítricos pendientes de recolección que han sufrido tanto la caída directa del fruto a tierra como el rameado, es decir, las marcas en la piel producidas por el golpeo de las ramas e, incluso en algunos casos, la defoliación de hojas.

En los últimos días se están recibiendo "bastantes partes" de siniestro de seguros para comunicar daños directamente en la cosecha y por rameado, sobre todo de variedades más sensibles al viento como las mandarinas Ortanique y Nadorcott y las variedades de naranjas Valencia Late y Lane Late.

El rameado no afecta a la calidad interna del fruto, pero afecta a la comercialización en fresco. La consecuencia inmediata es un aumento del destrío en almacén con partidas que, por criterios estéticos, deben destinarse a industria.

El secretario general de La Unió, Carles Peris, ha considerado que "en un momento en que los precios para fresco se mantienen altos en esta segunda parte de campaña, la derivación a industria supone una merma significativa y se traduce en pérdidas directas para el agricultor".

La cosecha de aguacate, de la principal variedad cultivada en la Comunitat Valenciana como es la Lamb Hass y que empezaba su recolección en apenas unos días, también se ve "muy afectada" por la sucesión de temporales.

Otro cultivo dañado son las hortalizas, fundamentalmente las alcachofas, coliflores, lechuga y endivias, además de destrozos en los invernaderos, como también las telas que cubren la cosecha de kiwi. Los temporales han provocado así mismo un retraso en la recolección de chufa y en la siembra de algunas hortalizas.

El viento de poniente impide así mismo que los frutales acumulen las necesarias horas frío y provoque una floración avanzada que puede repercutir en la próxima campaña y más ante una previsible bajada de las temperaturas. También se observan daños en estructuras agrícolas (vallas e invernaderos) e infraestructuras hidráulicas donde el fuerte viento incluso ha arrancado placas solares en algunas comunidades de regantes, provocando un grave perjuicio a la capacidad de generación energética del pozo.

También ha habido algunos caminos cortados por la caída de árboles que han bloqueado algunos caminos rurales. La Unió ha subrayado que estas adversidades meteorológicas están cubiertas por el actual sistema de seguros agrarios y solicitará a Agroseguro que "agilice" las peritaciones de las parcelas afectadas "lo máximo posible" para que los agricultores cobren las indemnizaciones.

La organización también solicitará para las personas afectadas la concesión de ayudas directas por parte de la Generalitat y pedirá la condonación del IBI de las parcelas cultivadas y construcciones presentes en ellas, la bonificación al 50 por ciento de las cuotas de la Seguridad Social y el aplazamiento del otro 50% por 12 meses para autónomos agrarios, así como reducir el índice de rendimiento neto en el IRPF. Otras de las medidas que va a reclamar La Unió son el establecimiento de líneas de crédito preferenciales.