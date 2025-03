La Unió Musical Santa Cecília de Guadassuar gana el 48º Certamen de Bandas de la Diputación de Valencia

VALÈNCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera jornada del 48º Certamen de Bandas de la Diputación de Valencia se ha cerrado la noche de este sábado con el triunfo de la Societat Unió Musical Santa Cecília de Guadassuar en la categoría reina del concurso, para formaciones de hasta 90 músicos.

La banda dirigida por Rafa García, con los 'Entornos' de Amando Blanquer como pieza libre, se impuso en Sección Primera en el Centre Artístic Musical de Bétera, que optó por 'The Great Mystic', con la dirección de José Ignacio Blesa, compositor de la obra seleccionada, y en el Centre Instructiu Santa Cecília de Puçol, que bajo la batuta de Sergio Díaz interpretó la 'Second Symphony for Wind Orchestra' de Luis Serrano Alarcón como pieza de libre elección, según ha indicado la institución provincial en un comunicado.

Con 'Rituals i sortilegis' de Pedro Salinas como obra obligada en Sección Primera, el jurado presidido por la compositora y pianista Marisa Manchado; con Josep Vicent Egea, Beatriz Fernández, Roberto Gianola y Cristóbal Soler como vocales, otorgó 362 puntos a Guadassuar y mención de honor, por los 295 puntos de Bétera y los 281,50 de Puçol, ambos segundos premios.

La Unió Musical Santa Cecilia de Guadassuar se ha llevado también el premio Neomúsica a la mejor interpretación de la pieza obligada.

El diputado de Bandas de Música, Ricardo Gabaldón, ha destacado el "extraordinario nivel" de las bandas participantes durante la entrega de premios en el Palau de la Música, donde ha insistido en "la apuesta de la Diputación por la internacionalización de las sociedades musicales, en la que seguirá trabajando tanto con las ganadoras del certamen como con el resto de bandas".

Gabaldón ha celebrado el "pleno" del certamen tanto en participación como en asistencia, lo que demuestra que "ha sido un acierto adelantarlo para que no coincida con otras citas destacadas en el calendario musical e incrementar la cuantía de los premios". "Vamos a seguir trabajando para que ninguna sociedad musical se quede fuera del certamen por falta de recursos materiales y personales", ha subrayado.

Por su parte, el diputado de Cultura, Paco Teruel, ha puesto en valor "la universalidad de la música de banda valenciana que forma parte de nuestro día a día, de la fiesta al deporte y en cualquier acontecimiento social y cultural".

SECCIÓN CUARTA

En la matinal del sábado, la Sección Cuarta abrió la 48ª edición del concurso provincial, con el triunfo de La Unió de Tres Forques, con 347 puntos que le han valido el primer premio y mención de honor. La banda valenciana se impuso en la categoría de hasta 40 músicos a la SM Amics de la Música de Benifaraig, que obtuvo 325,90 puntos y otro primer premio, y el Centro Instructivo Musical Tendetes, con 266 puntos y el segundo premio. Todas ellas interpretaron, como pieza obligada, el 'Solstitium' de Raquel Sánchez Martínez.

Bajo la dirección de Vicente Reche, la ganadora optó como obra libre por el 'Pórtico' de Antón Alcalde. Por su parte, Amics de la Música de Benifaraig interpretó la 'Symphonie no 1 The Borgias (The black legend)' de Otto M. Schwartz, bajo la batuta de Jaume Castelló; mientras que el Centro Instructivo Musical Tendetes de la capital tocó 'La València daurada' de Omar Sala, con la dirección de Francisco Mengual.

El Certamen de Bandas de la Diputación se completará este domingo en doble sesión matinal y vespertina, con las categorías Tercera y Segunda. Por la mañana, la Unión Musical de Higueruelas, la Unió Musical d'Algímia d'Alfara y la Agrupació Musical Santa Cecília del Grau de València competirán en Sección Tercera; ya por la tarde, y con la asistencia del presidente de la Diputación, Vicent Mompó, será el turno de la Societat Artístico Musical La Unió de Quart de Poblet, la Societat Musical La Familiar de Benissanó y la Unió Musical de Aldaia, que se disputarán el primer premio en Sección Segunda para bandas de hasta 70 músicos.