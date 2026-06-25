La Unió de Periodistes Valencians activa el primer servicio de salud mental para profesionales de la comunicación

Archivo - Varias personas con pancartas durante una marcha por el Día Mundial de la Salud Mental. ARCHIVO. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unió de Periodistes Valencians (UPV) ha puesto en marcha, en colaboración con el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana (COPCV), el primer servicio de salud mental dirigido a profesionales de la comunicación en la Comunitat Valenciana.

Esta iniciativa, "pionera en todo el Estado español, nace para dar respuesta a las necesidades psicosociales detectadas en el colectivo de periodistas y fotoperiodistas tras elaborar un estudio de autopercepción", informa el colectivo profesional en un comunicado.

La atención psicológica asequible se complementa con diversas acciones formativas, divulgativas y de investigación que pretenden dotar a los profesionales de herramientas de autogestión y recursos que mejoren su estado psicoemocional y fortalezcan su bienestar en el ámbito laboral.

Según los resultados del estudio de autopercepción elaborado por el COPCV entre las personas asociadas a la UPV, cerca del 70% de los y las profesionales del periodismo creen que sufren cuadros leves y moderados de ansiedad tras la dana y la pandemia. Además, un 20% piensa que presenta características depresivas y otro 25% que puede sufrir trastornos más graves. Por otra parte, el 70% relaciona estos problemas directamente con su entorno laboral y con las condiciones en las que desempeña su trabajo.

Esta iniciativa busca facilitar a periodistas y fotoperiodistas apoyo profesional especializado para afrontar las presiones emocionales derivadas del ejercicio de su profesión, ampliando la cartera de servicios de la UPV con recursos especializados para la autoprotección, manejo del estrés, la ansiedad, y la prevención de trastornos como el trauma vicario o el acoso laboral.

Las medidas impulsadas afianzan el compromiso de la Comisión Ejecutiva para proteger la salud mental de sus personas asociadas, con una apuesta clara por garantizar entornos laborales saludables y condiciones de trabajo dignas, seguras, estables y de calidad para todo el sector.

Las personas asociadas, pre asociadas y colaboradoras de la Unió de Periodistes Valencians pueden acceder desde hoy a una cartera de servicios con 14 centros de psicología especializados en evaluación clínica e intervención psicológica en trastornos relacionados con el estrés, las alteraciones de ansiedad, los episodios depresivos y las problemáticas o conflictos derivados del ámbito laboral.

La entidad ha conveniado precios "asequibles y ventajosos" con una red de gabinetes adheridos. Así, la primera visita tendrá un coste de 20 euros para la persona interesada, que en caso de continuar con el tratamiento podrá acceder a descuentos del 20% sobre la tarifa oficial de cada clínica en las siguientes visitas que realice.

Los centros están situados en diversos puntos de las provincias de Castellón, Alicante y València. Las personas interesadas podrán contactar directamente con los centros seleccionados identificándose previamente con el número de carnet.

PLAN FORMATIVO Y PONENCIAS

El servicio de atención psicosocial se complementa con un plan formativo que incluye diversas acciones divulgativas y de investigación sobre la salud mental en el ámbito del periodismo.

Por un lado, se ha activado un programa permanente de entrenamiento en competencias profesionales para la gestión del estrés y el bienestar psicológico. A partir de septiembre, un equipo de psicólogos del COPCV impartirá talleres prácticos sobre gestión y manejo del estrés y la ansiedad; de manejo de conflictos entre iguales; y de resiliencia y desarrollo profesional y personal para periodistas.

Dicho programa se ha iniciado con el curso gratuito de 'Mindfulness y herramientas de gestión del estrés para periodistas', impartido hace unas semanas por Ana Garrido.

Por otra parte, ambas entidades promoverán conjuntamente jornadas, talleres y mesas redondas donde participarán profesionales de la psicología y de la comunicación. Estas acciones, que se desarrollarán de manera periódica, no solo reforzarán los vínculos entre los dos colectivos, sino que también permitirán difundir conocimientos sobre la gestión del estrés, técnicas de intervención EMDR y apoyo en situaciones de catástrofes o crisis informativas.

La Unió de Periodistes Valencians y el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana han creado una guía digital de profesionales de la salud mental especializados en diversas áreas. Se trata de una herramienta abierta, dirigida a medios de comunicación y periodistas que requieran fuentes de información expertas, fiables y solventes para elaborar sus contenidos informativos.

Además, la UPV ha suscrito un convenio de colaboración con La Niña Amarilla --entidad referente en la comunicación preventiva entorno al suicidio-- para promover una comunicación rigurosa, responsable y socialmente útil, así como contribuir a la mejora de las prácticas profesionales relacionadas con el tratamiento informativo de problemáticas sociales y de salud pública.

Por último, la beca Emili Gisbert de investigación periodística impulsada por la UPV aborda este año, en una serie de seis episodios de pódcast, un análisis de la relación entre precariedad laboral y salud mental en las redacciones y el periodismo en la Comunitat Valenciana.

"PROFESIONES CON MAYOR RIESGO"

Desde La Unió subrayan que el periodismo constituye "una de las profesiones con mayor riesgo para la salud mental y el bienestar emocional dada la exposición continua de sus profesionales a situaciones de presión, precariedad laboral, inmediatez informativa y exigencias de impacto".

A ello se suma la alta exposición al sufrimiento humano y a experiencias traumáticas de terceras personas, lo que con frecuencia genera desgaste emocional continuado, trastorno de estrés postraumático o trauma vicario.

Esta realidad, unida a la ausencia generalizada de preparación emocional y de apoyo psicológico en las estructuras empresariales y planes formativos universitarios, ha puesto de manifiesto la necesidad de articular mecanismos de atención y prevención que favorezcan el bienestar psicológico y emocional del colectivo de profesionales de la información en la Comunitat Valenciana.

La alianza entre la UPV y el COPCV responde a una necesidad histórica del colectivo de profesionales del periodismo y la comunicación, agudizada tras la pandemia y la dana, de contar con mecanismos efectivos de apoyo psicológico, integrados tanto en su formación como en su ejercicio profesional diario, en un sector marcado por la precariedad y la exigencia constante.