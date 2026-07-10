La Unió reclama al Consell un Plan integral de gestión de la fauna ante el aumento de daños por la sobrepoblación

LA UNIÓ exige a la Generalitat un Plan Integral de Gestión de la Fauna ante el aumento de los daños por la sobrepoblación de especies silvestres - LA UNIÓ LLAURADORA

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unió Llauradora i Ramadera se ha concentrado este viernes ante las sedes de las consellerias de Agricultura y de Medio Ambiente en València para reclamar "una actuación urgente" de la Generalitat ante "el grave problema que genera la sobrepoblación de fauna silvestre sobre las explotaciones agrarias valencianas".

En el acto de protesta, donde previamente los agricultores han degustado un almuerzo popular, la organización ha denunciado que los daños provocados por especies como jabalíes, conejos, cabras montesas, arruís, ciervos, corzos, etc., suponen perjuicios "ya superiores a los 55 millones de euros anuales y se han convertido en un problema estructural que pone en riesgo la viabilidad económica de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas".

Para la organización, esta situación no es consecuencia de la existencia de fauna silvestre, sino de "la falta de gestión pública del territorio".

"La fauna no es el enemigo. Los agricultores hemos convivido con ella durante siglos y defendemos la biodiversidad. El problema es la sobrepoblación derivada de la inacción de las administraciones", explica la entidad agraria.

En este punto, La Unió recuerda que "esta problemática transciende el ámbito agrario y afecta también la seguridad viaria, la prevención de incendios forestales, la sanidad vegetal, la conservación de los espacios naturales y el futuro del medio rural".

Para la organización, la proliferación de fauna es "una consecuencia directa del progresivo abandono del campo valenciano, motivado por la baja rentabilidad de las explotaciones, el envejecimiento de los agricultores, la falta de relevo generacional y las dificultades para movilizar las tierras abandonadas".

Cada explotación que desaparece deja también de gestionar el territorio, advierte La Unió, que apunta que las parcelas abandonadas se transforman en refugios para la fauna silvestre, reservorios de plagas y enfermedades y zonas con un elevado riesgo de incendios forestales, una situación que esta entidad ya ha trasladado en varias ocasiones en la Generalitat intermediando diferentes propuestas.

Por eso, estos profesionales consideran que proteger la actividad agraria es también una política ambiental. "Sin agricultores profesionales no hay quién gestione el territorio ni quien mantenga el equilibrio entre la producción agraria, la biodiversidad y la conservación del paisaje", razona el secretario general de La Unió, Carles Peris.

En la misma dirección, insiste en que ""la sociedad tiene que entender que esta no es una protesta contra los animales, sino contra la inacción de la Administración, pues sin una gestión adecuada no hay equilibrio entre la fauna, la agricultura y el medio natural".

"ACTUACIÓN COORDINADA"

Ante esta situación, La Unió reclama a la Generalitat "una actuación coordinada entre las consellerias de Agricultura y de Medio Ambiente basada en cinco ejes fundamentales".

En concreto, reclama la aprobación de un Plan Integral Valenciano de Gestión de la Fauna, actuar sobre los campos abandonados y facilitar la recuperación productiva, desarrollar una gestión poblacional de las diferentes especies basada en criterios técnicos y científicos, establecer un sistema de indemnizaciones ágil, suficiente y eficaz por los daños que sufren las explotaciones agrarias, así como impulsar medidas que mejoren la rentabilidad de la actividad agraria, porque sin agricultores desaparece la primera línea de gestión del territorio.

La organización pide a la Generalitat que abandone las medidas puntuales y asuma el liderazgo de una estrategia estable, coordinada y dotada de recursos que permita dar respuesta a un problema que cada año provoca pérdidas millonarias al sector agrario valenciano. "Queremos más gestión, no más excusas. Queremos más agricultores, menos abandono y un territorio bien gestionado. La fauna desborda y la Generalitat se hace la sorda", concluyen desde La Unió.