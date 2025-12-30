La Unió señala que la meteorología deja pérdidas de cerca de 150 millones de euros en 2025

Daños en el campo por las incidencias meteorológicas - LA UNIÓ LLAURADORA

VALÈNCIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La meteorología sigue pasando factura al campo valenciano este año que está a punto de concluir y, según el balance de La Unió Llauradora i Ramadera, deja unas pérdidas, entre las tormentas acompañadas de pedrisco y la pérdida de capacidad productiva de la dana de 2024, superiores a los 150 millones de euros.

Este mismo lunes La Unió estimaba en 3 millones de euros las pérdidas directas por el temporal de lluvias y pedrisco de los últimos días y a lo largo de 2025 ha habido bastantes episodios con siniestros, ha explicado en un comunicado.

La organización agraria ha recordado que a primeros de mayo hubo un episodio de tormentas con pedrisco causó pérdidas de cerca de 8 millones de euros y en junio se produjo otro con 3 millones de euros. En julio, un episodio excepcional en las comarcas de la Plana Baixa, Alto Palancia y el Camp de Morvedre dejó pérdidas de más de 30 millones de euros y en septiembre otro con unos 2 millones de euros.

La Unió Llauradora ha lamentado que, "a pesar de todos estos daños, la Generalitat ni siquiera los compensó con un protocolo de actuación para el reparto gratuito de fungicida, tal y como le ha venido reiterando la organización".

Este mismo año, y uno después de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, La Unió desveló que existían de 214.000 toneladas de pérdida de capacidad productiva en los diferentes cultivos con un valor total de 103,6 millones de euros.

Es una cantidad que dejarán de ingresar los productores afectados de la Comunitat Valenciana en los principales cultivos que se vieron más perjudicados, como es el caso de los cítricos, caqui, viña, olivar, frutos secos, fruteros, hortalizas y viveros de flor y planta ornamental, y que se suma a los más de 1.000 millones de pérdidas directas que causó en su día. La recuperación de las parcelas además se ha hecho de forma muy desigual.

Según la organización agraria, hay explotaciones agrícolas que han podido rehacerse parcialmente gracias a las ayudas, a las actuaciones de Tragsa y al esfuerzo de los agricultores y a la solidaridad del sector, pero en muchas zonas las infraestructuras agrarias --como por ejemplo caminos, acequias o sistemas de riego-- siguen sin estar plenamente operativas.

Además, ha denunciado que "las ayudas públicas llegan con bastante lentitud". "Las ayudas directas de las administraciones que llegaron al principio y las indemnizaciones de Agroseguro fueron un apoyo necesario para iniciar la recuperación, pero claramente insuficientes para compensar la magnitud de los daños", ha indicado.

Así, ha la organización ha indicado que la mayoría de las ayudas han sido establecidas con el régimen de minimis y, por tanto, "la ayuda máxima a la cual ha podido acceder un agricultor o ganadero afectado es de 25.000 euros, totalmente insuficiente para recuperar sus explotaciones con garantías suficientes para recuperar la capacidad productiva".

"LIMBO ADMINISTRATIVO"

Por otra parte, el 6% de las parcelas agrícolas afectadas por la dana se encuentran todavía en un limbo administrativo. Son las que incorporó el Gobierno al Dominio Público Hidráulico (DPH) y cuyos propietarios "no saben cuándo cobrarán las ayudas ni lo que les corresponderá". La Unió ha solicitado en reiteradas ocasiones al Ministerio para la Transición Ecológica que resuelva "todas esas incertidumbres".

A su juicio, las reducciones fiscales para los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana en este año "se quedaron muy cortas para paliar los efectos del que fue el peor año climatológico de los últimos tiempos como 2024 con la grave sequía y las terribles consecuencias ocasionadas por la dana". "Además, fueron incoherentes y crearon agravios comparativos entre productores de nuestro territorio según su lugar de empadronamiento y cultivo", ha lamentado.

PREOCUPANTE FALTA DE RELEVO GENERACIONAL

La Unió Llauradora también ha puesto el foco en la "precupante falta de relevo generacional" ya que el número total de jefes de explotación menor de 34 años ha disminuido un 10,4% en tres años. Dentro de este colectivo, solo el 7,1% de los titulares tiene menos de 40 años, mientras que el 56% tiene 55 años o más.

"Esta situación pone en riesgo la continuidad de muchas explotaciones y, por lo tanto, la misma viabilidad del sector agrario en el futuro", ha advertido. En este sentido, ha destacado que la Conselleria de Agricultura ha publicado "por fin este año la convocatoria de ayudas para la primera instalación de agricultores y ganaderos jóvenes que llevaba sin salir desde 2021".

RECORTES EN LA CONSELLERIA Y PAC

Por otro lado, la organización ha destacado que desde el 14 de octubre al 4 de noviembre el Consell de la Generalitat "aminoró o suprimió la friolera de 54 millones de euros de fondos del sector agrario de la Comunitat Valenciana para destinarlos a otras finalidades ajenas al sector".

El número total de perceptores de las ayudas directas de la PAC en la Comunitat Valenciana descendió un 14% en 2024 respecto al año anterior, según los datos conocidos este año que concluye. La reducción global es de 5.476 perceptores y el descenso es mayor (16%) en mujeres que en hombres (13%).

Solo hay 188 perceptores que tienen menos de 25 años, el 0,56% del total. Entre 25 y 40 años existen 1.775 perceptores, con una disminución del 4% respecto a 2023, lo cual refleja una "tendencia preocupante" para La Unió.

El Marco Financiero Plurianual europeo plantea un recorte del 22% de la PAC y su dilución en planes multisectoriales, "poniendo en riesgo el relevo generacional y el futuro del campo", ha advertido.

ACUERDO MERCOSUR

La Unió Llauradora ha destacado "la presión y reivindicación continua" tanto en los despachos como en la calle que "logró retrasar un mes la firma del lesivo Acuerdo de Asociación UE-Mercosur".

Un estudio de La Unió concluye que la balanza comercial agraria entre los países de Mercosur y España es "claramente deficitaria para nuestros intereses en los productos más perjudicados por el acuerdo, pues el déficit en volumen es de más de 240.000 toneladas". El producto más perjudicado es el arroz con un desfase de -133.850 toneladas. Le siguen los cítricos, en fresco y zumo.

BUROCRACIA Y ARANCELES

La obligación por parte del Ministerio de Agricultura de registrar de forma electrónica los tratamientos fitosanitarios a partir del 1 de enero de 2026 supone "una carga administrativa adicional e innecesaria para los agricultores y finalmente se ha retrasado un año, pero no es la solución", ha expuesto.

Por otro lado, la imposición de aranceles del 20% a los productos agroalimentarios de la Unión Europea por parte de la administración de Donald Trump generó "un fuerte impacto en el sector".

PLAGAS Y ENFERMEDADES

La Unió Llauradora ha afirmado también que "el sector agrario vive pendiente de un hilo por las plagas y enfermedades que acechan a cultivos y granjas", y se ha referido entre otras a la expansión de Scirtothrips aurantii o Trips de Sudáfrica.

La Unió ha seguido denunciando los datos del sistema europeo de alertas en alimentos RASFF por rechazos de productos hortofrutícolas de terceros países con materias activas no autorizadas en la Unión Europea o por superar los LMR permitidos, con un aumento considerable del 45% que refleja la gravedad del asunto en un contexto de reducción de los productos fitosanitarios en la UE.

Durante los últimos meses, la ganadería valenciana "vive una situación de riesgo sanitario creciente que exige una respuesta inmediata, coordinada y responsable por parte de todos los actores implicados", ha advertido.

La Unió Llauradora ha destacado también el aumento de las pérdidas por la incidencia de la fauna salvaje van con 60 millones de euros este año.