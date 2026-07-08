Unión Municipalista incorpora a Tot per Almussafes, el partido del alcalde exsocialista Toni González

Imagen de archivo de la vicepresidenta de la Diputació, Natàlia Enguix (Ens Uneix), y el alcalde de Almussafes, Toni González - RAQUEL ABULAILA/DIVAL

VALÈNCIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unión Municipalista ha incorporado a Tot per Almussafes, la nueva formación independiente liderada por el alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, quien fue expulsado del PSOE hace unos meses.

En un comunicado, la confederación municipalista destaca que González es "uno de los principales referentes del municipalismo valenciano" y que, con la incorporación de Tot per Almussafes, consolida su presencia en "un municipio estratégico" de la provincia de Valencia.

Según la Unión Municipalista, su acuerdo con Tot per Almussafes responde a "la voluntad compartida de fortalecer el municipalismo como una forma de hacer política basada en la cercanía, la gestión y la defensa de los intereses de los municipios, alejándose de las dinámicas de los grandes partidos y poniendo el foco en las necesidades reales de los vecinos".

El presidente de la confederación, David García, afirma que la incorporación de Tot per Almussafes supone "un paso muy importante para seguir consolidando el proyecto municipalista en la Comunitat Valenciana": "Toni González representa una forma de entender la política basada en la gestión, la cercanía y el compromiso con su municipio, valores que compartimos plenamente desde Unión Municipalista".

Además, subraya que "la incorporación de alcaldes con experiencia de gobierno fortalece un proyecto que sigue creciendo desde el territorio, sumando equipos que conocen de primera mano la realidad de sus municipios y trabajan cada día para mejorar la vida de sus vecinos".

Por su parte, Toni González asegura que la incorporación de Tot per Almussafes a Unión Municipalista permitirá "compartir experiencias con otros alcaldes y concejales independientes, defender con más fuerza los intereses de los municipios y seguir impulsando un modelo de gestión centrado en las personas".

"El municipalismo es la mejor herramienta para afrontar los retos de los ayuntamientos, porque quienes gobiernan desde la proximidad conocen mejor que nadie las necesidades reales de sus vecinos", añade el exsocialista.

Con esta incorporación, Unión Municipalista continúa ampliando su implantación territorial en la Comunitat Valenciana y reforzando una red de alcaldes, concejales y formaciones independientes, que ya agrupa a cientos de proyectos locales en toda España, con el objetivo de seguir creciendo de cara a las elecciones municipales de 2027.

Toni González fue expulsado del PSOE el pasado marzo tras las denuncias contra él presentadas por dos empleadas municipales por acoso sexual y laboral. El primer edil denunció ser víctima de una "campaña de acoso y desprestigio" basada en "falsedades" y prometió "defender la verdad", así como "luchar en todos los frentes posibles" por su honor y su imagen.

Tot per Almussafes, el nuevo partido impulsado por el González junto a los exconcejales del PSPV en la localidad, celebró el mes pasado su primera reunión de coordinación. Desde la formación ya avanzaron que estudiaban integrarse bajo el paraguas de la Unión Municipalista.