Unión Municipalista prevé superar "holgadamente" las 10.000 firmas para la rebaja electoral y las entregará en octubre

Archivo - El alcalde de Nules y presidente de la Unión Municipalista, David García (2i), el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez (c), y la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natalia Enguix (2d), durante una recogida de firmas de la ILP - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Municipalista confía en superar "holgadamente" la cifra de 10.000 firmas en su iniciativa legislativa popular (ILP) para rebajar el listón electoral del 5% al 3% en la Comunitat Valenciana, a nivel de cada una de las tres provincias, y así poder obtener representación parlamentaria.

La intención de la confederación de partidos municipalistas es finalizar la recogida de firmas a final de este mes y presentarlas en Les Corts a principios de octubre para que se fije cuanto antes el debate de esta propuesta.

En rueda de prensa, la vicepresidenta de la Diputació de València y coordinadora provincial de la Unión, Natàlia Enguix, ha explicado que la recogida de firmas va "muy bien" y que, una vez se presenten en Les Corts, serán validadas por los servicios de la cámara y los grupos parlamentarios podrán fijar la fecha del debate de la ILP.

La recogida de firmas está activa desde el pasado julio, tanto a través de una plataforma digital como en mesas y carpas instaladas y municipios. Con este proceso, la Unión quiere que "la voz del municipalismo entre por primera vez en el parlamento valenciano", al considerar que la barrera actual del 5% autonómica es injusta.

