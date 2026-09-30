Universidades valencianas activan el nivel 2 de emergencias y pasan la docencia a línea debido a la alerta por lluvias

Archivo - Efectos de las lluvias en la zona del barranco en Carcaixent, a 29 de diciembre de 2025, en Carcaixent, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha activado el nivel 2 de emergencias en los campus de Vera y Gandia para este jueves, a partir de las 14.00 horas, por lo que las clases pasan a modalidad online y se suspenden todas las actividades al aire libre. Mientras, la Universidad Católica de Valencia (UCV) ha establecido la docencia en formato híbrido (online y presencia).

Ante el aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias intensas para este jueves, de 14.00 a 23.59 horas, con posibilidad de granizo y rachas de viento muy fuerte, el Gabinete de Emergencias Rectoral (GER) de la Universitat Politècnica de València ha activado el nivel 2 de emergencias en los campus de Vera (València) y Gandia.

Por ello, se adoptan medidas preventivas en ambos campus. Por la mañana, las clases se mantendrán presenciales. Por la tarde, desde las 14 horas, pasan a modalidad online y se suspenden todas las actividades al aire libre.

En cuanto a la actividad laboral, se mantiene con carácter general en modalidad presencial. "Si la meteorología o el estado de las vías dificultan o impiden justificadamente el desplazamiento, se podrá teletrabajar cuando las funciones lo permitan, comunicándolo cuanto antes a la persona responsable de la unidad", ha informado la UPV.

La Politècnica ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios, especialmente por la tarde, y consultar el estado de las vías y del transporte público, antes de iniciar cualquier desplazamiento. También, no atravesar zonas inundadas y alejarse de cauces y zonas inundables. "Sigue en todo momento las indicaciones de las autoridades competentes y llamar al 112 ante cualquier situación de emergencia", ha apostillado la UPV, que ha aseverado que comunicará cualquier actualización a través de sus canales oficiales.

Por su parte, la Universidad Católica de Valencia ha decretado pasar este jueves, desde las 8.00 hasta las 23.59 horas, la docencencia a formato híbrido (presencial y online) en todas sus sedes, ante la alerta naranja por lluvias.

Además, ha suspendido también las actividades en el exterior o en zonas expuestas al fenómeno atmosférico y ha informado de todas las sedes permanecerán abiertas.

Sobre la actividad docente, puede ser en formato híbrido, presencial y online. Por tanto, se permite el teletrabajo en caso de desplazamientos que puedan poner en riesgo a los trabajadores. La UCV ruega a la comunidad universitaria extremar las precauciones y seguir las indicaciones de las administraciones.