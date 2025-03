Universidades valencianas recuperan la docencia presencial este viernes

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Universidades de la Comunitat Valenciana recuperarán este viernes 7 de marzo la docencia presencial, ante la previsión meteorológica, después de que durante tres días consecutivos, a causa del temporal de lluvia, los centros suspendieran la actividad presencial y dieran paso al formato online.

En concreto, la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, a propuesta del Comité de Emergencias de la UV, ha acordado declarar el nivel de emergencia 1 en la UV para este 7 de marzo. De esta forma, este viernes se recuperará la actividad universitaria presencial (docente, administrativa, investigadora, cultural y deportiva). Además, las pruebas selectivas de PTGAS convocadas para este viernes se mantienen como estaban previstas.

La UV ha precisado que en esta situación de emergencia "no tendrá perjuicios sobre el rendimiento académico del estudiantado la no asistencia justificada a actividades que impliquen control de asistencia, incluidas las pruebas evaluables, cuando se produzcan en circunstancias que justificadamente impidan el desplazamiento del estudiantado a los campus". Por tanto, las pruebas evaluables no se suspenden, pero las personas que no puedan asistir por estos motivos justificados, podrán realizarla en una fecha alternativa.

Por su parte, la Universitat Politècnica de València (UPV) también retomará este viernes la actividad presencial, tanto académica como laboral, dado que se levanta la alerta en las zonas de los tres campus.

La UPV ha recomendado a toda la comunidad universitaria extremar las precauciones en la movilidad, especialmente por las posibles crecidas de ríos y barrancos.

En cuanto a la Universitat Jaume I (UJI), también reanuda la actividad docente presencial y se retoman todas las actividades que habían sido suspendidas, dado que las previsiones apuntan a una mejoría de la situación meteorológica.

La Universidad Católica de Valencia (UCV) también retomará este viernes su actividad con total normalidad en todas sus sedes. Así, las clases volverán a impartirse de manera presencial en todas las titulaciones, y tanto la actividad asistencial como el trabajo del PDI y PAS se desarrollarán según su funcionamiento habitual, una vez retiradas las restricciones.

Igualmente, la Universidad CEU Cardenal Herrera también recuperará este 7 de marzo la presencialidad en la actividad docente y laboral.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este viernes aviso amarillo por precipitación acumulada en 12 horas de 60 litros por metro cuadrado en el interior y en el litoral norte de la provincia de Castellón.