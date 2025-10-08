Las universidades valoran la "estabilidad" del nuevo plan de financiación: "Nos va a ayudar mucho en los próximos años"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón (c), firma junto a los rectores de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana el acuerdo de financiación para el periodo 2026-2029- Rober Solsona - Europa Press

Mazón subraya que se trata de un documento "vivo y flexible" con vocación de identificar "nuevas necesidades"

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los rectores y rectoras de las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana han celebrado el acuerdo para el nuevo plan de financiación plurianual para el periodo 2026-2029, aprobado la pasada semana por el pleno del Consell y firmado este miércoles, y han expresado "satisfacción". Al mismo tiempo, han valorado que aporta "estabilidad" en la planificación económica de las instituciones académicas, aunque han apostado por avanzar en las "necesidades singulares" de cada universidad. "Nos va a ayudar mucho en los próximos años", han coincidido en señalar.

Así lo han manifestado durante el acto en el que se han suscrito el acuerdo, celebrado en el Salón Dorado del Palau de la Generalitat y que ha estado presidido por el jefe del Consell, Carlos Mazón. También han asistido los consellers de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, y de Hacienda, Ruth Merino.

El nuevo plan plurianual de financiación de las universidades públicas valencianas, un pacto "histórico" con el que las cinco instituciones académicas reivindicado desde hace más de una década, tiene una vigencia de cuatro años, hasta 2029, prorrogable cuatro más.

Con esta nueva hoja de ruta financiera, la Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I de Castelló y la Universidad Miguel Hernández de Elche pasarán de tener unas transferencias corrientes de 876,8 millones a tener ya de inicio garantizados 1.034,5 millones.

En su intervención, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reivindicado que este acuerdo marca "un hito" en el compromiso del Consell con la educación superior, la investigación y la innovación y que no establece "solo un marco presupuestario estable y previsible, sino que define una visión compartida para el futuro de nuestras universidades".

Una alianza, ha puesto en valor, "fruto del diálogo constructivo, intenso y repetido" y del consenso entre la Administración autonómica y las instituciones que "consolida la apuesta firme por la estabilidad, la equidad y la excelencia".

"TRES GRANDES EJES"

El jefe del Consell ha indicado que este plan se estructura en "tres grandes ejes": financiación estructural, financiación por necesidades singulares y financiación por objetivos. Y ha concretado que en los presupuestos de la Generalitat para 2025 tiene comprometidos 1.054 millones de euros y que las cuentas de 2026 y de los tres años siguientes, hasta 2029, tendrán que incluir "obligatoriamente la financiación estructural básica, pero también variables como el efecto de la inflación". Todo ello, ha recalcado, será "cubierto por las arcas de la Generalitat".

Así, ha avanzado que, en los presupuestos de 2026, la partida destinada a la financiación de las universidades públicas se incrementará hasta superar los 1.103 millones de euros.

Dicho esto, ha aseverado que el acuerdo firmado es un documento "vivo y flexible" y que tiene la vocación de "seguir avanzando también con esa flexibilidad" para identificar "nuevas necesidades" de las universidades, pero en todo caso ha señalado que se "priorizará" la corrección de "desequilibrios presupuestarios" y la atención a infraestructuras, patrimonio y funciones específicas. De igual modo, ha avanzado, se suscribirán contratos programa para alcanzar objetivos estratégicos, aunque esto "siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita", ha matizado.

Carlos Mazón ha proclamado que la firma de este acuerdo "ya no tiene marcha atrás", puesto que no hay "un trámite entre su firma y aplicación", y ha celebrado que las universidades van a poder trabajar "con esa seguridad y tranquilidad que nosotros no tenemos" por la situación de infrafinanciación de la Comunitat. "En tiempos de bonanza y tranquilidad resulta más fácil aportar estabilidad, pero se ha hecho precisamente en el peor momento", ha reivindicado.

Por ello, y pese a todas las "dificultades y negativas", ha sacado pecho de que esta firma garantiza una financiación "estable", lo que demuestra que este asunto es una "prioridad" para el Consell e "irrenunciable pase lo que pase", aunque se produjera una "merma en nuestros ingresos": "La apuesta por las universidades es inamovible".

"PASO FIRME" HACIA LA ESTABILIDAD

De su lado, el conseller de Educación, Universidades, Cultura y Empleo, José Antonio Rovira, ha señalado que este miércoles es un día "significativo" para el sistema universitario y para la Comunitat Valenciana, con un acuerdo que refleja "la voluntad compartida de fortalecer las universidades y dotarlas de estabilidad" para "seguir avanzando e impulsando el conocimiento y la formación de talento".

Rovira ha destacado que esta alianza garantiza la suficiente financiación de las cinco universidades públicas valencianas para que puedan "cumplir sus fines" y llevar a cabo "la consecución de sus objetivos" y ha valorado que con ella ahora tienen "un marco de actuación a medio plazo" para impulsarlas "con mucha mayor certidumbre". "No podemos ocultar nuestra satisfacción", ha señalado Rovira, que ha reivindicado el "paso firme" dado hacia la estabilidad del sistema universitario público valenciano.

"REQUIERE RECURSOS"

Por parte de las universidades, la rectora de la Universitat de València (UV), Mavi Mestre, ha mostrado "satisfacción" y "celebración" con la firma de este acuerdo y ha valorado que por fin hoy, tras casi una década, "tenemos ya un plan". No obstante, ha advertido de que el mismo "requiere recursos", aunque se ha mostrado consciente de la infrafinanciación que sufre la Comunitat, situación ante la cual ha prometido apoyo al Consell. "Ahí continuaremos, presidente, no lo dudes", ha dicho a Mazón, al tiempo que ha llamado a reivindicar una mejor financiación para la región, "porque de eso también depende la de las universidades públicas".

Mientras, el rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), José E. Capilla, ha asegurado que se trata de un acuerdo "histórico" que aporta "la seguridad necesaria", que "nos va a ayudar mucho en los próximos años" y que permitirá hacer frente con más garantías a cuestiones como el relevo generacional o el despliegue de la LOSU, "que no es la mejor ley, pero es la que tenemos".

La rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, ha puesto en valor el consenso alcanzado tanto entre las distintas universidades como entre estas y la Generalitat que ha posibilitado este acuerdo --"es algo que nos permite alegrarnos muy profundamente"-- y ha subrayado que el mismo proporciona una marco de "estabilidad y seguridad" a la hora de poder planificar "los próximos años". No obstante, ha pedido mirar al futuro y avanzar en las "necesidades singulares" de cada universidad porque, según ha sostenido, "la igualdad no es la uniformidad".

PERMITIRÁ "GASTAR MEJOR"

Desde la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Juan José Ruiz ha valorado que este acuerdo es una herramienta "fundamental" para la planificación de las universidades y permitirá "gastar mejor", aunque ha asegurado que todavía siguen existiendo "pequeñas diferencias" entre las distintas instituciones. También ha manifestado su deseo de que el mismo "no sea una vía para consolidar esos presupuestos, sino para que podamos converger en la medida de lo posible hacia una financiación de todas que sea más igualitaria".

Y por parte de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló de la Plana, Eva Alcón ha valorado como "positivo" el acuerdo ya que "mantiene y asegura" la financiación y supone "una buena noticia" porque aporta "estabilidad" al sistema universitario público valenciano. Dicho esto, ha confiado en que esta alianza permita y posibilite atender las "necesidades singulares" de cada una de las distintas universidades.