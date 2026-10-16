La Universitat desplegará un amplio progama cultural para hacer memoria de la dana dos años después

La Universitat de València articula un amplio programa cultural con motivo del segundo aniversario de la dana - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València (UV) desplegará un "amplio programa cultural", integrado por actividades de diversas discilplinas artísticas, del teatro a la música pasanado por las artes plásticas, con el objetivo de hacer memoria sobre la tragedia de la dana, que asoló gran parte de la provincia en octubre de 2024.

Bajo el título 'Dos anys després de la DANA: memòria, resiliència i futur', el Vicerectorat de Cultura, Esports i Vincle Social de la institución académica reúne iniciativas de sus distintas aulas y programas culturales junto a otras entidades colaboradoras, entre ellas cátedras universitarias, la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual y el Ministerio de Cultura.

Las actividades se desarrollarán en el Centre Cultural La Nau y en diferentes espacios de la Universitat de València y combinarán jornadas de análisis y debate, propuestas escénicas y musicales, exposiciones y actividades de participación ciudadana.

La primera cita será la jornada 'Aprender del territorio a escala local: Universidad y ciudadanía ante el riesgo de inundación' (viernes 23 de octubre), organizada por la Càtedra de Canvi Climàtic, Territori i Riscos Ambientals al Mediterrani de la Universitat de València, que dirigen los catedráticos Ana Camarasa y Joan Romero. La jornada gratuita, con inscripción y que podrá seguirse también en streaming, será inaugurada a las 9 horas por Albert Moncusí Ferré, vicerector de Cultura, Esports i Vincle Social, y contará con la presentación de Ana M. Camarasa y una conferencia de clausura de Joan Romero.

A lo largo de todo el día se analizarán experiencias de transferencia de conocimiento desarrolladas por la Universitat de València, junto con representantes de administraciones, asociaciones de víctimas y colectivos sociales y culturales.

El programa incorpora, además, talleres prácticos sobre el riesgo de inundación y un debate ciudadano. La jornada plantea así la necesidad de poner en diálogo el conocimiento científico y la experiencia de las personas que viven en el territorio para avanzar hacia una cultura de prevención basada en la participación y la cocreación.

La programación se intensificará entre el 26 y el 31 de octubre, coincidiendo con la semana del segundo aniversario de la dana, con actividades vinculadas a la memoria, la creación artística, el análisis de sus consecuencias y la reconstrucción social.

'Dibujar la DANA' (27 de octubre) reunirá en el Aula Magna de La Nau a los dibujantes Cristina Durán y Miguel Ángel Giner, que vivieron la dana en primera persona y cuya casa en Benetússer quedó afectada por el barro. Los ganadores del Premio Nacional de Cómic explicarán el proceso de transformar esa experiencia en una obra gráfica y las decisiones que han acompañado su proyecto.

El teatro estará presente con 'El corral', de Patri Garrigues (28 y 29 de octubre), una propuesta de La Ponentà que aborda la memoria de una casa familiar marcada por los distintos usos que ha tenido a lo largo del tiempo y por la huella que dejó la inundación. La obra podrá verse en la Sala Matilde Salvador de La Nau.

El próximo 29 de octubre, habrá una jornada de puertas abiertas del proyecto Salvem les fotos de la Universitat de València en la Facultat de Ciències Socials para que la comunidad universitaria pueda colaborar en las tareas de recuperación de fotografías y otros documentos familiares afectados por la dana.

EL TURNO DE LA MÚSICA

Y el viernes 31 de octubre llegará el turno de la música: la Capella de la Sapiència (19:30 horas) acogerá un concierto en homenaje a las víctimas, a cargo del Orfeó Universitari de València, con obras de J. Taverner, F. Sor y G. Fauré.

La programación incluye, además, dos exposiciones que permiten aproximarse a la memoria y las consecuencias sociales de la catástrofe. Hasta el 30 de octubre, el Palau de Cerveró acoge 'Les escriptures de l'aigua. Una mirada social de la dana 29-O/24', una exposición que aborda la dimensión social de la catástrofe a través de diferentes testimonios e imágenes.

También hasta ese día puede visitarse la exposición 'Memòries des de l'Andana: dones, àlbums i patrimonis oblidats', producida por la UV, y que ha itinerado a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

La muestra pone el foco en las mujeres como custodias de la memoria familiar y en la conservación de fotografías, documentos y otros objetos que permiten transmitir el patrimonio entre generaciones.

CONTINUARÁ DURANTE TODO EL AÑO

El programa de la Universitat de València se prolongará durante los meses de noviembre y diciembre con nuevas propuestas. El viernes 6 de noviembre, l'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual presentará en La Nau un estudio sobre el impacto de la dana en el sector audiovisual valenciano.

El 10 de noviembre, el Aula Magna de La Nau acogerá la mesa redonda 'El cas Mazón: aforaments i dret a la tutela judicial efectiva a debat. 2n aniversari de la dana', organizada por l'Associació Víctimes de la DANA 29 d'octubre 2024, con la participación de Joaquim Bosch, José Antonio Martín Pallín, Míriam Salmerón, Mariló Gradolí y Toñi García. El 20 de noviembre, el proyecto de investigación ANDANA organiza la jornada 'Gènere i catàstrofes', en la Facultat de Ciències Socials.

Los días 23 y 24 de noviembre, el Centre Cultural La Nau acogerá las jornadas 'Después de la dana. Jornadas sobre la dinamización y reactivación del sector cultural', organizadas por el Ministerio de Cultura y Gestió Cultural- l'Oficina per a la Recuperació Cultural (ORC), con la colaboración del Observatori Cultural de la Universitat de València, con el objetivo de poner en común y hacer balance de los trabajos realizados en la reconstrucción por las oficinas y organizaciones que han acompañado al sector cultural valenciano desde la dana de 2024.

Además, el proyecto Salvem les fotos estará abierto a la colaboración voluntaria en los laboratorios de los campus, en fechas y ubicaciones que se irán anunciando en las webs de los distintos centros de la Universitat de València.

Finalmente, los días 2 y 4 de diciembre, la Col·lecció Martínez Guerricabeitia organizará en La Nau la jornada conmemorativa 'La dana de octubre de 2024. Actuaciones de emergencia en la Col·lecció Martínez Guerricabeitia de la Universitat de València', dedicada a las actuaciones desarrolladas para proteger y recuperar la colección universitaria tras la inundación.