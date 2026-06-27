La Universitat d'Estiu de la UJI debatirá sobre lugares y espacios donde pasan las novelas con tres premios Planeta

Archivo - El escritor Santiago Posteguillo en imagen de archivo - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La literatura será protagonista en la última propuesta de la Universitat d'Estiu de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló de 2026. Con el título 'Las geografías de la ficción: donde suceden las novelas', tendrá lugar en Benicàssim los días 1, 2 y 3 de julio el curso que abordará desde diferentes puntos de vista los espacios y lugares físicos, ya sean reales, históricos o inventados, donde los escritores y escritoras sitúan sus obras literarias.

La cita tiene como codirectoras a la escritora Rosario Raro y a la catedrática del Departamento de Derecho Público de la UJI Carmen Lázaro, y contará con la presencia de tres premios Planeta como son Santiago Posteguillo, Luz Gabás y Javier Sierra, que integran el grupo de siete autores que participarán en esta propuesta formativa junto a José Calvo Poyato, José Luis Corral, Reyes Calderón y Rosario Raro, según ha informado la institución académica en un comunicado.

El curso indagará sobre la relación de los espacios y de los paisajes con el proceso de creación de cada autor y la consagración de determinados escenarios literarios convertidos en "espacios de peregrinaje" para los aficionados a la literatura, tanto de manera individual como mediante rutas literarias organizadas.

El programa de la primera jornada se iniciará con la inauguración de la cita literaria y la intervención de Rosario Raro titulada 'Las geografías de la ficción: donde suceden las novelas'. Más tarde, el protagonismo recaerá en Javier Sierra, que centrará su charla en 'Los museos como lugares de la novela'.

Por su parte, la escritora aragonesa Luz Gabás explorará los escenarios literarios a través de 'El sueño dorado: del Pirineo a California a mediados del siglo XIX'. La primera jornada finalizará con una mesa redonda en la cual participarán los tres autores y donde reflexionarán sobre 'Las novelas como museos de historias'.

Los escenarios históricos tendrán un mayor protagonismo durante la segunda jornada que acompañará a los asistentes al curso a un viaje entre la Roma del Imperio y el siglo XVI en España. Así, José Calvo Poyato hablará sobre la 'Geografía urbana de dos ciudades en el siglo XVI: Sevilla y Madrid'. Más tarde, el escritor y profesor José Luis Corral analizará qué protagonismo tiene el paisaje en sus novelas 'La prisionera de Roma' y 'El amuleto de bronce', mientras que Santiago Posteguillo hará un recorrido 'De las geografías históricas a las geografías imaginadas'.

El punto final a la segunda jornada lo pondrá una mesa redonda de los citados autores donde explicarán '¿Cómo narrar historias en los paisajes del pasado?'.

La intervención de la escritora Reyes Calderón bajo el título 'El tiempo en el espacio. Escribir en el aire', abrirá la última jornada del curso que también tendrá una parte práctica gracias al taller de escritura 'Lugares habitados por historias inolvidables', que coordina Rosario Raro y que tiene como objetivo la creación de espacios y escenarios que logran un gran protagonismo dentro de la narrativa de la historia. Esta propuesta práctica pondrá fin al curso de literatura y a la edición de este año de la Universitat d'Estiu de la UJI.